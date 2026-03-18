México

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 17 de marzo

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

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El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del martes 17 de marzo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA1498

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA758

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 10:20

Estado: Cancelado

Vuelo: Q64051

Destino: San Jose Cr

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:10

Estado: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:09

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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