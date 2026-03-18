Ángela expresó orgullo por Pepe Aguilar y confiesa que lloró durante su concierto

Durante los últimos días, la cantante ha compartido diversas imágenes y videos de su vida con sus seguidores. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

Durante el concierto de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston, su hija Ángela Aguilar experimentó un momento de gran emotividad. La joven cantante reconoció en sus redes que sintió un profundo orgullo al ver a su padre sobre el escenario y que las lágrimas la acompañaron en los primeros minutos del espectáculo.

“El ver a mi papá en el rodeo y sentir un orgullo que no se explica mucho, solo se siente. En las primeras canciones, las lágrimas me acompañaron... de ver al hombre que me crió, que me enseñó a amar la música, siendo tan grande. Tan resiliente, tan fuerte... una vez más, dándome una lección con su ejemplo”, expresó la artista.

Ángela compartió estos momentos con sus seguidores a través de su canal de difusión en WhatsApp, donde publicó varios videos y fotografías del evento. Entre los contenidos, la artista mostró cinco videoclips del concierto de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston, así como imágenes junto a su madre Aneliz Álvarez Alcalá y su hermano Leonardo Aguilar disfrutando del espectáculo desde las butacas. También se difundió un fragmento en el que la cantante llega al soundcheck y saluda a su padre, acompañado del mensaje: “Tu sangre en mi cuerpo”.

Ángela Aguilar compartió que no pudo contener las lágrimas durante el concierto de su padre, Pepe Aguilar, en el Rodeo Houston, donde expresó un profundo orgullo por su familia. (IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)

La jornada no solo giró alrededor de la música. La familia Aguilar recibió a Jomari Goyso, quien preparó una tortilla en su casa como parte de la celebración. Ángela Aguilar lo compartió con sus seguidores mediante un breve video y el mensaje: “Jomari nos hizo una tortilla hoy para celebrar”. Esta convivencia familiar fue el contexto para una reflexión más amplia por parte de la cantante, quien profundizó sobre el valor de los vínculos afectivos y el apoyo en su entorno cercano.

“La verdad en esos momentitos es donde siento que todo se acomoda. La familia no es solo la de sangre, sino también la gente que elegimos, con la que nos sentimos tranquilos, sin tener que ser nada más que nosotros mismos. Esos ratos simples. Platicar sin prisa. Estar cerca de personas que nos hacen bien cambia todo. Te baja el ruido, te recuerda quién eres y te da un poquito de paz”, escribió Ángela Aguilar a propósito de la experiencia.

La cantante cerró su mensaje agradeciendo por el entorno familiar y por el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera. “Gracias Dios por rodearme cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar... y apoyar. Gracias angelitos por darme tanto amor y por estar conmigo, siempre”, afirmó la intérprete.

La cantante transmitió a sus seguidores fragmentos del show, mostrando la unión familiar y la emoción de acompañar a su padre desde las butacas junto a su madre y hermano. (Pepe Aguilar / Facebook)

Cabe recordar que hace apenas unos días, Ángela se pronunció tras el estreno de la nueva canción de Christian Nodal, “Incompatibles”. Destacando que había sido producida por Pepe Aguilar, expresando su orgullo por la colaboración entre ambos artistas. El anuncio se produce tras un episodio de tensión pública, en el que Nodal acusó a Cazzu de impedirle ver a su hija, generando una ola de reacciones en redes sociales.