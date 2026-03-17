México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Gracias a sus diversas modalidades,
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35723

Resultado: 66176

Tris De las Tres

Sorteo: 35724

Resultado: 94552

Tris Extra

Sorteo: 35725

Resultado: 50157

Tris De las Siete

Sorteo: 35726

Resultado: 54779

Tris Clásico

Sorteo: 35727

Resultado: 28977

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los resultados de los
Los resultados de los sorteos del Tris (Cuartoscuro)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así capturaron a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Los sujetos llevaban armas de fuego, celulares y dinero

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así

Mejor que Ring Royal: pasajeros pelean contra operadores en terminal de Ixtlahuaca, Edomex

Un grupo de hombres fueron captados golpeándose de manera masiva

Mejor que Ring Royal: pasajeros

CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Clara Brugada felicitó a quienes participaron en el evento deportivo y explicó que es una muestra más de que la capital está lista para el Mundial 2026

CDMX explica qué pasará con

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así

En flagrancia, vendiendo metanfetamina: así capturaron a integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Emboscada contra policías de Chihuahua deja dos atacantes muertos y tres detenidos

Restos humanos con hasta 10 años de antigüedad fueron localizados en Sonoyta, confirma Fiscalía de Sonora

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

Un detenido y tres víctimas de prostitución rescatadas tras cateo en bar clandestino de Cancún

ENTRETENIMIENTO

La Wanders Lover reta a

La Wanders Lover reta a Mariana Echeverría a pelea de box: “Muero por subirme al ring”

Alessandra Rosaldo revela su dura lucha contra la depresión y ansiedad: “Estoy tan loca”

Poncho de Nigris ya prepara la próxima edición del Ring Royal, Wendy Guevara podría aparecer

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica foto en la playa

Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

DEPORTES

CDMX explica qué pasará con

CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Selección de Irán negocia con FIFA para jugar en México el Mundial 2026

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris