México

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las próximas horas de este martes en Acapulco de Juárez, México.

La probabilidad de lluvia para este martes en Acapulco de Juárez es de 55% durante el día y del 7% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 2% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 31 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 10.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en el famoso puerto de Acapulco

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México localizado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el mundo.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque pocas veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Especialista señala que 80% de la salud depende de tres pilares fundamentales: dormir bien, comer sano y aprender gestionar el estrés

La especialista Giulia Enders explora cómo pequeños cambios diarios en el descanso y la gestión emocional pueden renovar desde tu sistema inmune hasta el estado de ánimo

Especialista señala que 80% de

Pensión Bienestar 2026 suspende pagos este lunes 16 de marzo: cuándo volverán a realizarse los depósitos de 6 mil 400 pesos

Beneficiarios inscritos en este programa social reciben en su tarjeta del Banco del Bienestar la dispersión respectiva del segundo bimestre del año

Pensión Bienestar 2026 suspende pagos

Clima en México: Frente frío 41 generará lluvia intensa y bajas temperaturas este martes 17 de marzo

Mantente informado sobre las condiciones del clima diariamente con los reportes oficiales de CONAGUA

Clima en México: Frente frío

Cómo proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios de personas enfermas

Las historias detrás de quienes asumen la responsabilidad por un ser querido suelen estar marcadas por el amor, la entrega diaria y también por el desafío de proteger la propia salud mientras cuidan a otra persona

Cómo proteger la salud física

Alessandra Rosaldo revela su dura lucha contra la depresión y ansiedad: “Estoy tan loca”

La cantante mexicana sorprendió al confesar en una charla íntima que atravesó años de malestar emocional hasta entender que la ansiedad y la depresión eran parte de su vida, gracias a un diagnóstico reciente y liberador

Alessandra Rosaldo revela su dura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emboscada contra policías de Chihuahua

Emboscada contra policías de Chihuahua deja dos atacantes muertos y tres detenidos

Restos humanos con hasta 10 años de antigüedad fueron localizados en Sonoyta, confirma Fiscalía de Sonora

Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

Un detenido y tres víctimas de prostitución rescatadas tras cateo en bar clandestino de Cancún

Procesan a tres presuntos miembros de la Familia Michoacana por doble homicidio en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rosaldo revela su dura

Alessandra Rosaldo revela su dura lucha contra la depresión y ansiedad: “Estoy tan loca”

Poncho de Nigris ya prepara la próxima edición del Ring Royal, Wendy Guevara podría aparecer

Yolanda Andrade reaparece optimista tras el avance de la esclerosis y publica foto en la playa

Hija de Alfredo Adame celebra el triunfo de su papá en Ring Royale 2026 y manda mensaje a Carlos Trejo: “Regalo de vida”

Regreso de BTS: estas son las fechas clave de conciertos, transmisiones y álbum en México

DEPORTES

Selección de Irán negocia con

Selección de Irán negocia con FIFA para jugar en México el Mundial 2026

Piratas de Veracruz ocuparían plaza de Celaya en la Liga de Expansión: reportan acuerdo para la adquisición de la franquicia

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

Ring Royale 2026: por qué Nicola Porcella podría ser multado por su vestimenta que usó en su pelea contra Aldo de Nigris

Nicolás Larcamón revela cuándo regresará a jugar Kevin Mier con Cruz Azul