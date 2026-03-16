México

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Matías Romero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Matías Romero. (Infobae)

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Matías Romero ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 18:45 horas de este 15 de marzo a 66 km al noreste del municipio y tuvo una profundidad de 133.7 km.

El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 17.216 grados de latitud y -94.533 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de los cacahuates para reducir el colesterol

Descubre cómo una botana simple puede ser clave en el cuidado del bienestar cardiovascular y el control de los lípidos

Cuáles son los beneficios de

Este fue el papel de José “N”, alias “Pepe”, en la captura de “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido

El hombre recientemente detenido habría estado cerca del narcotraficante michoacano dos días antes de su abatimiento en las cabañas de Tapalpa

Este fue el papel de

El mexicano José Antonio García se queda a nada de llevarse el premio a Mejor Sonido en los Oscar 2026

El reconocido sonidista mexicano sumó su tercera nominación al Oscar por crear una atmósfera única en Una batalla tras otra

El mexicano José Antonio García

Cae en Jalisco “Pepe” operador logístico del CJNG y persona clave en el operativo contra El Mencho

José “N” fue capturado por agentes de las Fuerzas Especiales del Ejército

Cae en Jalisco “Pepe” operador

Respaldo absoluto”: Morena, PT y Verde se alinean con Sheinbaum para impulsar el Plan B electoral

Dirigencias partidistas y coordinadores legislativos anuncian unidad para aprobar la iniciativa que plantea austeridad en congresos locales y cabildos

Respaldo absoluto”: Morena, PT y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel de

Este fue el papel de José “N”, alias “Pepe”, en la captura de “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido

Cae en Jalisco “Pepe” operador logístico del CJNG y persona clave en el operativo contra El Mencho

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

ENTRETENIMIENTO

El mexicano José Antonio García

El mexicano José Antonio García se queda a nada de llevarse el premio a Mejor Sonido en los Oscar 2026

Equipo de la mexicana Ivel Hernández gana el Oscar 2026 a Mejores Efectos Visuales por su trabajo en Avatar: Fuego y Ceniza

Óscar 2026: Guillermo del Toro se queda sin Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

Jacob Elordi rozó el Óscar 2026 por Frankenstein: la criatura de Guillermo del Toro que conquistó a la crítica

Manuel Velasco reacciona a ataques contra Anahí por su físico y revela qué piensa sobre su reencuentro con Poncho Herrera

DEPORTES

Gilberto Mora es mejor que

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX