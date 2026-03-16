México

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 16 de marzo

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

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Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel por litro en Puebla? Consulta a continuación los precios más altos y más bajos de este 16 de marzo, según los datosde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de las gasolinas.

Puebla: ¿Cuál es el precio de la gasolina?

La gasolina magna se vende en un promedio de 23.680 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 25.677 pesos el litro.

Finalmente el diésel se ubica en un promedio de 27.833 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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