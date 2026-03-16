¿Planeas salir de casa en Semana Santa? Estas son una serie de recomendaciones para viajar con tu mascota y no morir en el intento

A pocos días de que comience el periodo de vacaciones, las familias comiencen a buscar destinos para ir con sus animales pero deben tomar en cuenta ciertas restricciones. (Foto: Especial)

Las vacaciones de Semana Santa se acercan y muchas familias optan por viajar acompañadas de sus mascotas, buscando destinos pet-friendly donde puedan hospedarse sin dejar a los animales solos en casa.

Sin embargo, esta decisión conlleva una gran responsabilidad, pues requiere planificación meticulosa en transporte, alojamiento y cuidados especiales para evitar estrés o problemas de salud en las mascotas.

Cosas a tomar en cuenta si planeas viajar con mascotas

Las familias que viajen deben estar muy pendientes de las restricciones para animales dependiendo su lugar de origen y el destino.(Imagen ilustrativa Infobae)

Viajar con mascotas no es un proceso sencillo, ya que cada país de destino establece sus propias normativas estrictas para autorizar la entrada de animales en su territorio.

Estas reglas varían significativamente y suelen exigir documentación específica, como microchip de identificación, vacuna antirrábica vigente, pasaporte para mascotas o certificados zoosanitarios oficiales.

Las familias deben investigar con antelación los requisitos exactos del lugar de llegada (incluyendo plazos mínimos para vacunas, tratamientos antiparasitarios o cuarentenas) para evitar rechazos en fronteras o aeropuertos y garantizar un viaje seguro.

Requerimientos para entrar a México con mascota

Estas son las consideraciones para viajar desde México y entrar al país con mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada uno de los visitantes que entre a territorio mexicano está obligado a cumplir con las disposiciones del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria con el fin de evitar riesgos que puedan afectar a la fauna local o la salud pública.

Los dueños deben presentar a sus mascotas en buen estado físico, libres de parásitos y sin signos visibles de enfermedades contagiosas.

Además, se recomienda portar documentos que acrediten la vacunación o el cuidado veterinario realizado previo al viaje, aunque no en todos los casos es obligatorio, como señala la Secretaría de Relaciones Exteriores en la página del Consulado de México en Leamington.

De acuerdo con información del Gobierno de México, “el contenedor o transportadora en el que ingresará tu mascota tiene que estar limpio; ya que será revisado directamente por las autoridades mexicanas a través de un procedimiento de aspersión”.

Otras consideraciones a tomar en cuenta si viajas a territorio mexicano

Una persona subiendo sus maletas a la cajuela de un auto y su perro tratando de subir a la cajuela previo a un viaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de viajar a cualquier estado de la República Mexicana, es necesario seguir las siguientes condiciones, de acuerdo al Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria:

No está permitido ingresar objetos como camas, accesorios, implementos, juguetes, golosinas o premios que contengan ingredientes de origen rumiante (como productos derivados de vacas, ovejas o cabras), ya que representan un posible riesgo sanitario. Estos artículos, en caso de presentarse, serán retirados y destruidos por las autoridades. No obstante, está permitido el uso de collar y correa durante el ingreso.

Sobre los productos alimenticios se deben tomar en cuenta las siguientes medidas:

Cada alimento tiene que venir en su empaque original, etiquetado en español, inglés o algún otro idioma entendible (italiano, portugués, francés, etc.) y con sello de la autoridad sanitaria. Solo se autorizan productos que provengan de países que cumplan con las condiciones establecidas en el MCRZI (Mercado Común de Requisitos Zoosanitarios Internacionales), un sistema en línea que funciona como un catálogo de documentos oficiales. Estas hojas de requisitos zoosanitarios detallan las normas específicas para permitir la importación de mercancías de origen animal, con el fin de proteger la sanidad del país. En el caso que el MCRZI lo indique, los productos deberán proceder de plantas autorizadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cabe mencionar que los productos artesanales no son permitidos.