México

Nacionales: este es el precio de la gasolina este 16 de marzo

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Guardar
El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos coche o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de la gasolina y el diésel son los conductores, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tráfico en las carreteras de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

Por todo lo antes dicho, es fundamental mantenerse informado sobre el valor de las gasolinas para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados del combustible en todo el país. Aquí están los de este 16 de marzo en México.

¿Cuánto cuesta la gasolina por litro hoy en México?

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.654 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 26.364 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 28.145 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Nacionales

Más Noticias

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de este 15 de marzo del 2026

Estas son las últimas cifras sorteadas en las cinco jugadas más recientes; descubre si eres uno de los nuevos millonarios

Resultados del Tris: ganadores y

Jalisco: este es el precio de la gasolina este 16 de marzo

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Jalisco: este es el precio

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados del domingo 15 de marzo de 2026

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo: ganadores y

Melate, Revancha y Revanchita: resultados ganadores del sorteo 4187 de este domingo 15 de marzo del 2026

Aquí la lista de resultados difundida por la Lotería Nacional; descubra si la suerte estuvo su lado

Melate, Revancha y Revanchita: resultados

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 16 de marzo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R. Conriquez cantó corridos

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

Aseguran laboratorio clandestino con 15 reactores en Michoacán

Aseguran cargamento de metanfetamina oculto en tráiler que transportaba cuerda industrial en San Luis Río Colorado, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Luis R. Conriquez cantó corridos

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Internautas recuerdan palabras de Christian Nodal sobre el respaldo de Ángela Aguilar en su relación con su hija

Reviven video de Christian Nodal explicando cómo le cambió la vida el nacimiento de su hija: “No le puedo faltar”

Critican a Nodal por demanda contra Cazzu por la exposición de su hija: “Quiere que la gente olvide que la abandonó”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

DEPORTES

André Jardine se ilusiona con

André Jardine se ilusiona con el regreso del América al Estadio Azteca tras su victoria ante Mazatlán FC

Místico conquista AEW: el Rey de Plata y Oro gana el Campeonato Mundial de Tríos en Revolution 2026

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: resultados de las peleas de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral y más

Alberto Del Río “El Patrón” abandona pelea contra Chuy Almada y provoca batalla campal en Ring Royale 2026