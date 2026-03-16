México

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 5:00 horas del lunes 16 de marzo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 16 de marzo

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Precio de la gasolina en

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Corridos con menciones al CJNG y al Cártel de Sinaloa marcaron la presentación del cantante en Ring Royale 2026

Luis R. Conriquez cantó corridos

Temblor hoy 16 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 16 de marzo

Internautas recuerdan palabras de Christian Nodal sobre el respaldo de Ángela Aguilar en su relación con su hija

En 2025 el cantante relató cómo su esposa se convirtió en un apoyo para fortalecer su vínculo como padre

Internautas recuerdan palabras de Christian

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella en Ring Royale 2026

El exfutbolista Aldo de Nigris se impuso ante Porcella en uno de los combates más esperados de Ring Royale 2026

Así fue el nocaut de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R. Conriquez cantó corridos

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

Aseguran laboratorio clandestino con 15 reactores en Michoacán

Aseguran cargamento de metanfetamina oculto en tráiler que transportaba cuerda industrial en San Luis Río Colorado, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Luis R. Conriquez cantó corridos

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Internautas recuerdan palabras de Christian Nodal sobre el respaldo de Ángela Aguilar en su relación con su hija

Reviven video de Christian Nodal explicando cómo le cambió la vida el nacimiento de su hija: “No le puedo faltar”

Critican a Nodal por demanda contra Cazzu por la exposición de su hija: “Quiere que la gente olvide que la abandonó”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

DEPORTES

Así fue el nocaut de

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: resultados de las peleas de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral y más

Alberto Del Río “El Patrón” abandona pelea contra Chuy Almada y provoca batalla campal en Ring Royale 2026

Memes del Ring Royale 2026: Abelito volando y el nocaut de Adame a Trejo se roban el show de Poncho de Nigris

Así respondió Karely Ruiz tras el combate con Marcela Mistral en Ring Royale 2026