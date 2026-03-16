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Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de marzo

Cada lunes, un equipo trata de ocupar este espacio mientras el otro defiende

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Jazmín, Karol y Mati listas
Jazmín, Karol y Mati listas para enfrentar los retos del programa este lunes (Facebook/ExatlonMx)

La batalla por la Villa 360 se ha convertido en el tema central de conversación entre los seguidores de Exatlón México en este inicio de semana. Los equipos rojo y azul se juegan mucho más que la comodidad: la moral y la estrategia para el resto de la competencia.

Las filtraciones y rumores en redes han elevado la expectativa sobre cuál equipo saldrá victorioso este lunes 16 de marzo.

Aunque el desenlace solo se confirmará en la transmisión oficial, los spoilers señalan que el equipo rojo sería el próximo ocupante de la Villa 360.

Esta victoria tendría especial peso, ya que los rojos regresarían a la villa después de haber sido enviados a la Barraca por sus rivales azules en días anteriores.

La reciente eliminación de Ernesto Cázares del equipo azul ha modificado la dinámica interna de ambos equipos.

Quién gana la Villa 360

De acuerdo con diversas cuentas y foros de fanáticos, los rojos tendrían las mayores probabilidades de quedarse con los beneficios de la Villa 360 en el episodio de hoy.

(Captura de pantalla ExatlonMX)
(Captura de pantalla ExatlonMX)

Aunque no existe confirmación oficial y las filtraciones han errado en otras ocasiones, la tendencia en las redes apunta a un triunfo rojo.

Cómo llegan los equipos azul y rojo al capítulo del 16 de marzo

Los azules llegan al duelo tras la reciente eliminación de Ernesto, lo que ha supuesto una baja sensible para el grupo.

A pesar de esta pérdida, la escuadra mantiene su espíritu competitivo y buscará evitar que los rojos retomen el control de la villa.

Del lado rojo, el equipo ha trabajado para dejar atrás los días en la Barraca y retomar la comodidad que ofrece la Villa 360.

La oportunidad de volver a la villa representa no solo un incentivo material, sino también una motivación adicional para encarar la segunda mitad de la temporada.

(Captura de pantalla ExatlonMX)
(Captura de pantalla ExatlonMX)

Qué es la Villa 360

La Villa 360 es uno de los premios más codiciados en Exatlón México. Se trata de un espacio equipado con comodidades superiores, donde los atletas pueden descansar, alimentarse mejor y prepararse física y mentalmente para los desafíos diarios.

Acceder a la villa significa contar con ventajas tangibles sobre el rival: mejor recuperación, mayor privacidad y un entorno favorable para la convivencia del grupo.

Además del beneficio material, la villa tiene un impacto psicológico relevante.

Ganar el derecho a permanecer en este espacio suele traducirse en un impulso anímico, lo que puede influir directamente en el desempeño durante la semana.

Por estas razones, la disputa por la Villa 360 se convierte en una de las contiendas más estratégicas del programa.

Integrantes de los equipos rojo y azul

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho
  • Jazmín Hernández

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Natali Brito
  • Valery Carranza

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

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