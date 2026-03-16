El embajador Ronald Johnson también celebró el natalicio de Benito Juárez

Ronald Johnson recordó el natalicio de Benito Juárez y su amistad con Abraham Lincoln como símbolos del entendimiento bilateral. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson destacó este 16 de marzo la importancia de los lazos históricos y democráticos entre México y el país que representa.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial, el diplomático Johnson recordó que el natalicio de Benito Juárez resalta la amistad y los valores que compartió con el presidente estadounidense Abraham Lincoln, subrayando que estos principios mantienen su vigencia y refuerzan la relación bilateral, en el marco del 250° aniversario de la Independencia estadounidense.

Los vínculos entre ambos países, según Johnson, se sustentan en principios democráticos y en la cooperación entre sus pueblos, lo que ha consolidado una relación duradera.

El embajador señaló además que estos elementos adquieren mayor relevancia durante la conmemoración de los 250 años de independencia en Estados Unidos.

Embajador Ronald Johnson responde a AMLO por la colecta que hace para Cuba

Ronald Johnson afirma que empoderar al pueblo cubano es la mejor manera de ayudar, en vez de fortalecer al régimen. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador Ronald Johnson, rechazó el pasado 15 de marzo el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador a que ciudadanos de México realicen donaciones a Cuba a través de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Según expresó Johnson en la red social X, “la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, replicando el enfoque del secretario de Estado Marco Rubio.

Mientras se intensifican las tensiones, desde la Casa Blanca se ha reforzado la postura sobre el bloqueo petrolero impuesto en enero y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Cuba está al borde del colapso.

Ante la crisis, funcionarios de ambos países han iniciado conversaciones para examinar alternativas que permitan afrontar el embargo, según confirmó el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

Sheinbaum explica a niños jaliscienses quién fue Benito Juárez

Sheinbaum subrayó el papel de Benito Juárez durante la intervención francesa y su relevancia en la historia mexicana. Crédito: INEHRM

La presidenta Claudia Sheinbaum se encontró el pasado 6 de marzo con un grupo de estudiantes de bachillerato del municipio de El Salto, Jalisco, quienes no pudieron identificar quién fue Margarita Maza al ser cuestionados durante la inauguración del plantel Bachillerato Nacional.

Frente a la sorpresa de la mandataria por la respuesta negativa de los jóvenes, Sheinbaum insistió en la importancia de conocer el pasado y advirtió: “Es preciosa la historia. ¿Cómo vamos a saber como mexicanos de dónde venimos si no sabemos la historia de México? Margarita Maza fue la esposa de Benito Juárez”, aclaró la presidenta.

Al interrogar por segunda vez a decenas de estudiantes sobre la figura de Margarita Maza, padres y madres de familia y docentes presentes presenciaron el desconocimiento generalizado. La mandataria volvió a preguntar, ahora por Benito Juárez, y en esa ocasión sí obtuvo la respuesta esperada: los jóvenes lo identificaron como presidente de México.

A partir de esa respuesta, Sheinbaum narró episodios centrales de la trayectoria del expresidente:

“¿En qué siglo? Siglo XIX. ¿Qué hizo Benito Juárez? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es uno de los mejores presidentes de México? ¿Sí saben por qué? Bueno, les voy a decir.

“Él, con otros liberales mexicanos en el siglo XIX, permitió, se llama, que el Estado se separara de la religión, de la Iglesia, que la religión, se permitieran todas las religiones en México, que cualquiera pueda tener cualquier religión y que el Gobierno fuera civil, que estuvieran separados. Eso fue muy importante para México y para la democracia. Después, una guerra, la guerra de Reforma. Benito Juárez entonces era presidente porque él era presidente de la Suprema Corte. Renuncia el presidente y él se vuelve presidente de México. Y después, no sé si saben, pero México tuvo una invasión”, dijo la presidenta, quien luego habló de la importancia de Margarita Maza.