México

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:00 de este 15 de marzo a 90 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 16.4 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 15.473 grados de latitud y -94.775 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Becas del Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 11 mil 600 pesos en abril

El objetivo de estos programas consiste en ofrecer apoyo financiero a aquellos estudiantes que atraviesan situaciones más complejas en el país

Becas del Bienestar 2026: qué

Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula

Tras hacerse virales las fotos del hijo mayor de Luis Miguel, fans de ‘El Sol de México’ y Lucero hacen un llamado

Piden un remake de ‘Fiebre

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

Figuras del entretenimiento y la política se dieron cita en Casa Huamantla para festejar los 40 años de vida del intérprete

Así fue la exclusiva fiesta

De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia

La autora explicó que la obra surgió tras dos décadas de trabajo y estudio

De qué trata “La Franquicia

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Los arrestados fueron relacionados con los “Mata Salas”, una célula de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Jornada violenta en Sinaloa: un ataque con explosivo y balacera dejan dos muertos y tres lesionados en Culiacán

Ataque armado en vivienda de Pénjamo, Guanajuato, deja tres personas muertas: uno era menor de edad

Abaten al “Joker”, jefe de sicarios del CJNG implicado en el asesinato de un policía estatal en Colima

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: detienen en Tlaxcala al extorsionador “Comandante Callejas”

ENTRETENIMIENTO

Piden un remake de ‘Fiebre

Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia

“Oye Luismi, canta conmigo”: Cristian Castro revela que tiene el teléfono de Luis Miguel y desata polémica

¿Angelique Boyer dejó las telenovelas? La actriz sorprende atendiendo en dulcería de cine y desata revuelo

DEPORTES

Se rompe Récord Guinness con

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”

Cómo le fue a Arly Velásquez durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Aficionados del Real Oviedo explotan contra Grupo Pachuca por malos resultados