México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy 15 de marzo EN VIVO en CDMX y Edomex: corte de circulación por evento en el Zócalo

Continúa corte de circulación en Av. 20 de Noviembre a partir de Rep. de Uruguay, por evento en inmediaciones del Zócalo

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15:35 hsHoy

Muévete en Bici CDMX: horarios, rutas y talleres para que disfrutes tu paseo dominical

Esta iniciativa, impulsada por la Semovi, busca fomentar la movilidad sustentable, promover la actividad física y recuperar el espacio público para la convivencia familiar

Foto: Semovi
Foto: Semovi

Cada domingo, miles de capitalinos salen a rodar por las principales avenidas durante el paseo dominical Muévete en Bici CDMX, un programa que transforma diversas calles de la capital en un gran circuito recreativo para ciclistas, peatones, patinadores y corredores.

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15:34 hsHoy

Metrobús CDMX: horario especial y cierres en Línea 7 por día festivo y evento deportivo

Opera con restricciones desde temprano; el resto de la red mantiene servicio regular

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Este domingo 15 de marzo, el sistema Metrobús de la Ciudad de México aplicará modificaciones en su operación debido a una carrera deportiva y al evento masivo en el Zócalo capitalino, donde miles de personas buscarán romper el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo. Los usuarios deberán planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.

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15:16 hsHoy

El tránsito fluye con agilidad en Calzada Legaria, en el tramo que va de Marina Nacional hacia Avenida Río San Joaquín. A las 09:10, se reporta buen avance para quienes circulan en esa dirección.

Quienes transitan por la zona pueden desplazarse sin contratiempos, según los reportes de movilidad. Este dato permite a los conductores planear sus trayectos considerando condiciones favorables en ese corredor vial.

15:13 hsHoy

La reducción de carriles en Avenida Sur 122, desde 85 Poniente hasta Avenida Río Tacubaya rumbo al sur, ha provocado ajustes en la circulación. En el sentido contrario, las autoridades habilitaron un carril reversible para mitigar las afectaciones.

Sobre Calzada Minas de Arena, el cierre va de Sur 122 hasta Avenida de las Torres. El tránsito local únicamente puede circular entre la cuarta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres.

En Avenida de las Torres, se puso en marcha un carril reversible que abarca desde Avenida Río Tacubaya hasta Calle 2. Estos cambios buscan facilitar la movilidad durante el tiempo que duren las obras, aunque los conductores deben prever demoras y considerar rutas alternativas.

La reducción de carriles en Avenida Sur 122,
La reducción de carriles en Avenida Sur 122, desde 85 Poniente hasta Avenida Río Tacubaya rumbo al sur, ha provocado ajustes en la circulación (X@OVIALCDMX)
14:48 hsHoy

08:41

Buen avance en Av. Oceanía de Circuito Interior al Metro Oceanía

BuenAvance en Av. Oceanía de
BuenAvance en Av. Oceanía de Circuito Interior al Metro Oceanía (X@alefrausto)
14:44 hsHoy

Continúa corte de circulación en Av. 20 de Noviembre a partir de Rep. de Uruguay, por evento en inmediaciones del Zócalo.

Se alista la clase de futbol más grande del mundo en el corazón del país.

Maestros de la CNTE toman
Maestros de la CNTE toman el Zócalo de la CDMX pese al césped artificial instalado por el gobierno de Clara Brugada. (Captura de pantalla)
14:44 hsHoy

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