Bloqueos, manifestaciones y accidentes hoy 15 de marzo EN VIVO en CDMX y Edomex: corte de circulación por evento en el Zócalo

Se alista la clase de futbol más grande del mundo en el corazón del país.

Continúa corte de circulación en Av. 20 de Noviembre a partir de Rep. de Uruguay, por evento en inmediaciones del Zócalo.

En Avenida de las Torres , se puso en marcha un carril reversible que abarca desde Avenida Río Tacubaya hasta Calle 2. Estos cambios buscan facilitar la movilidad durante el tiempo que duren las obras, aunque los conductores deben prever demoras y considerar rutas alternativas.

Sobre Calzada Minas de Arena , el cierre va de Sur 122 hasta Avenida de las Torres . El tránsito local únicamente puede circular entre la cuarta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres.

La reducción de carriles en Avenida Sur 122 , desde 85 Poniente hasta Avenida Río Tacubaya rumbo al sur, ha provocado ajustes en la circulación. En el sentido contrario, las autoridades habilitaron un carril reversible para mitigar las afectaciones.

Quienes transitan por la zona pueden desplazarse sin contratiempos, según los reportes de movilidad. Este dato permite a los conductores planear sus trayectos considerando condiciones favorables en ese corredor vial.

El tránsito fluye con agilidad en Calzada Legaria , en el tramo que va de Marina Nacional hacia Avenida Río San Joaquín . A las 09:10, se reporta buen avance para quienes circulan en esa dirección.

Este domingo 15 de marzo , el sistema Metrobús de la Ciudad de México aplicará modificaciones en su operación debido a una carrera deportiva y al evento masivo en el Zócalo capitalino, donde miles de personas buscarán romper el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo . Los usuarios deberán planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.

Cada domingo, miles de capitalinos salen a rodar por las principales avenidas durante el paseo dominical Muévete en Bici CDMX , un programa que transforma diversas calles de la capital en un gran circuito recreativo para ciclistas, peatones, patinadores y corredores.

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