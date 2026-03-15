México

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 15 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

Recarga de la tarjeta de
Recarga de la tarjeta de Movilidad para acceder al Metrobús. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol: cuándo y dónde ver en México

Estados Unidos ante República Dominicana e Italia contra Venezuela animarán las semifinales en Miami

Semifinales del Clásico Mundial de

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo se encuentra la calidad

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este domingo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Vuelos demorados y cancelados en

Mexicanos buscan brillar en los Oscar 2026: talento nacional destaca en cine, sonido, animación y efectos visuales

El director Guillermo del Toro, el sonidista José Antonio García, la productora Nidia Santiago y la artista de efectos visuales Ivel Hernández reflejan la creciente influencia de México en Hollywood

Mexicanos buscan brillar en los

De los desfiles de la CDMX a volar el cielo patrio: Evelyn y Alfredo, los rostros del orgullo naval en la Marina

A un siglo de la creación de la Aviación Naval, ambos elementos destacan la equidad de género, el trabajo en equipo y el invaluable apoyo humanitario

De los desfiles de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: detienen en Tlaxcala al extorsionador “Comandante Callejas”

Buscadoras localizan osamenta en zona rural de Tepuche, en Culiacán

Detienen en Tlaxcala a “Comandante Callejas”, objetivo prioritario del Edomex por extorsión

Fiscalía de BC buscará pena máxima contra “La Tía”, presunta integrante del CJNG: podría alcanzar 120 años de prisión

Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos buscan brillar en los

Mexicanos buscan brillar en los Oscar 2026: talento nacional destaca en cine, sonido, animación y efectos visuales

Ring Royale: esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame tras careo organizado por Poncho de Nigris

Camino a los Oscar 2026: estos son los 5 momentos donde los mexicanos hicieron historia en la premiación

Aracely Arámbula huye de la prensa tras cuestionamientos de su hijo Miguel, fruto de su relación con Luis Miguel

Karely Ruiz y Marcel Mistral casi se agarran a golpes en evento de Poncho de Nigris, previo a Ring Royale

DEPORTES

Semifinales del Clásico Mundial de

Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol: cuándo y dónde ver en México

Con 10 hombres y una increíble atajada de Keylor Navas en la última jugada, Pumas rescata el 2-2 ante Cruz Azul

Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez tras su lesión

El trofeo del Mundial continúa su gira y llega al Estadio BBVA de Monterrey

Chivas vence a Santos Laguna con doblete incluido de la ‘Hormiga’ González