México

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del jueves 12 de marzo.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: CM149

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 01:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB112

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 10:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4740

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1124

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1050

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:15

Estado: Demorado

Vuelo: VB1062

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:35

Estado: Demorado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:45

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Los amantes de la ciencia ficción podrán revivir la intriga y la nostalgia del clásico de Richard Kelly en su esperado regreso a la pantalla grande

Donnie Darko tendrá reestreno en

Se registra sismo en Acatzingo de Hidalgo, Puebla

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Acatzingo

Layda Sansores advierte penas de hasta 37 años de prisión para manifestantes detenidas tras marcha del 8M en Campeche

Las acusadas están señaladas por presunto homicidio calificado en grado de tentativa contra policías

Layda Sansores advierte penas de

Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz: así va esta iniciativa federal a un año de arrancar

Funcionarios destacan el alcance del programa en escuelas primarias, la detección de riesgos de salud infantil y el fortalecimiento de la educación en bienestar y prevención

Estrategia Nacional Vive saludable, vive

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

Suzette Quintanilla tomó acciones legales en Estados Unidos tras descubrir que la plataforma vendía productos con el rostro de la icónica artista sin autorización, exigiendo tanto el retiro como la devolución de las ganancias obtenidas

Hermana de Selena Quintanilla demanda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora de la Familia Michoacana en Puebla

“El Licenciado” podría declararse culpable del asesinato de Carlos Manzo: así reduciría su condena

Procesan a tres implicados en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato

Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

Aseguran taller de camionetas monstruo en Azcapotzalco, CDMX: dos personas fueron detenidas

ENTRETENIMIENTO

Donnie Darko tendrá reestreno en

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

Voz de Danny Phantom y Robin en los Jóvenes Titanes pide borrar su pasado como actor de doblaje

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de marzo

“Hemos sido objeto de amenazas”: Surgen nuevas acusaciones contra el esposo de Ana Bárbara tras escándalo de infidelidad

DEPORTES

Esto es lo que respondió

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez

Arly Velásquez sufre fractura y se despide de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Cruz Azul estaría buscando fichar a Julián Araujo para cubrir el puesto de Jorge Sánchez

Mundial 2026 en CDMX: visitantes y locales tendrán ruta segura al Estadio Azteca y sus alrededores