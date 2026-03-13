México

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este jueves 12 de marzo, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

02, 08, 12, 18 y 19

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

03, 07, 25, 26 y 28

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna sacará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

El exgoleador dejó claro que la Selección Mexicana tiene a la afición en duda entre lesiones justo cuando el debut en la Copa Mundial 2026 está cercano

Zague lanza dura crítica a

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

“Estamos desmantelando las redes criminales”, compartió

Embajada de EEUU felicita a

Violencia política de género: Tania Larios destaca resolución del IECM por expresiones de Manuel Pedrero

El órgano capitalino resolvió que los contenidos del periodista vulneran la participación femenina en el ámbito público

Violencia política de género: Tania

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 12 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer los glúteos en el gimnasio y desde casa

El tren inferior debe ser ejercitado tanto por hombres como por mujeres

Cuál es el mejor ejercicio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU felicita a

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

Operativo de seguridad en Cajeme, Sonora, desata balacera: reportan detención de criminales fuertemente armados

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

Vive Latino 2026: cuánto podría

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

El diablo viste a la moda 2: revelan en México nuevo poster oficial a poco más de un mes de su estreno

Angélica Rivera es cuestionada nuevamente sobre su vida sentimental durante el concierto de Cristian Castro

Cristian Castro da detalles por primera vez acerca de sus hijos, hoy adultos

DEPORTES

Canelo Álvarez avanza en su

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano

República Checa vs Irlanda: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

“Nos unimos a la pena”: los mensajes que recibió Raúl Jiménez del club América, FMF y más por la muerte de su padre