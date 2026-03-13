“No está bien, no hace falta esa exposición”, dice Sheinbaum sobre lonas en Oaxaca contra diputados que votaron en contra de la Reforma Electoral

"No es necesario hacer esas cosas", destaca Sheinbaum (Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum no consideró correcto lo sucedido en Oaxaca: la colocación de lonas que exhibe a diputados y diputadas que no apoyaron la Reforma Electoral.

“El pueblo de México sabe quién votó en contra, pero no hace faltan estas cosas”, consideró la mandataria en conferencia de prensa.

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