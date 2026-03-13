México

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

El temblor sucedió a las 0:36 horas, a una distancia de 194 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 16.1 km

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Pijijiapan ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 0:36 de este 13 de marzo a 194 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 16.1 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 14.403 grados de latitud y -94.443 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

Información revelada por los periodistas Jesús Lemus Barajas y José Luis Montenegro sugiere que Laisha Michelle Oseguera González habría pactado con la DEA

Laisha Michelle Oseguera González, hija

Maribel Guardia desmiente irregularidades en el testamento de Julián Figueroa tras señalamientos de Imelda Tuñón

Tanto la actriz como Marco Chacón afirmaron que solo supieron de la existencia del testamento de Julián Figueroa, pero no participaron en su elaboración ni en los litigios relacionados

Maribel Guardia desmiente irregularidades en

Detienen a presunto extorsionador de negocios en Iztacalco: cuenta con antecedentes delictivos

El sujeto cuenta con seis ingresos previos por delitos de robo, contra la salud y cohecho

Detienen a presunto extorsionador de

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias

Confirman 91 cuerpos hallados en fosa clandestina de “El Willy”: 62 de ellos fueron identificados

Autoridades se han fijado como principal objetivo esclarecer los hechos en el caso

Confirman 91 cuerpos hallados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Laisha Michelle Oseguera González, hija

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

Confirman 91 cuerpos hallados en fosa clandestina de “El Willy”: 62 de ellos fueron identificados

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia desmiente irregularidades en

Maribel Guardia desmiente irregularidades en el testamento de Julián Figueroa tras señalamientos de Imelda Tuñón

“Maravillosas, monstruosas”: todo sobre la exposición de mujeres en el cine de terror mexicano

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

DEPORTES

¿De qué murió Raúl Jiménez

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, papá del delantero del Fulham y la Selección Mexicana?

Papá de Raúl Jiménez soñaba con verlo anotar en el Mundial 2026: “Es algo que nos falta”

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano