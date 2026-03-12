México

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Matías Romero

El sismo sucedió a las 19:32 horas, a una distancia de 48 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 134.3 km

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Matías Romero ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:32 de este 11 de marzo a 48 km al noreste del municipio y tuvo una profundidad de 134.3 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 17.235 grados de latitud y -94.798 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un sismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:

Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante el sismo

Este es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Remodelación del Estadio Azteca a marchas forzadas: empezaron a colocar butacas VIP a semanas de su inauguración

En cuestión de días el Estadio Banorte recibirá a la selección de México y Portugal para el partido amistoso en la antesala del Mundial 2026

Remodelación del Estadio Azteca a

México vs Italia EN VIVO: Italia lo gana 9-1 y el pase de México cada vez se ve más lejano

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo

México vs Italia EN VIVO:

Suspenden contingencia ambiental después de dos días en el Valle de México, Hoy No Circula vuelve a la la normalidad

Las autoridades de la CDMX y Edomex mencionan que la entrada de un Frente Frío contribuyó

Suspenden contingencia ambiental después de

Indignan precios para boletos de Bruno Mars en CDMX en comparación con lo que costaban hace dos años: hasta 122% más caros

El cantante vuelve a México con aumentos de más del doble en el costo de las entradas para sus conciertos

Indignan precios para boletos de

Temblor hoy 11 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.8 al sureste de San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 11 de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos miembros del

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en Chiapas: uno es acusado de difundir videos contra autoridades

Arrestan a otros dos implicados en el incendio de tienda de Chalco, Edomex, donde resultó quemado un niño

Detienen a dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por desaparición forzada

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

ENTRETENIMIENTO

Indignan precios para boletos de

Indignan precios para boletos de Bruno Mars en CDMX en comparación con lo que costaban hace dos años: hasta 122% más caros

Arranca preventa de boletos en México de ‘Super Mario Galaxy’ a tres semanas del estreno de la cinta animada

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

DEPORTES

México vs Italia EN VIVO:

México vs Italia EN VIVO: Italia lo gana 9-1 y el pase de México cada vez se ve más lejano

Remodelación del Estadio Azteca a marchas forzadas: empezaron a colocar butacas VIP a semanas de su inauguración

Estos son los jugadores de la Selección Mexicana que se lesionaron a poco tiempo de disputar un Mundial

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos