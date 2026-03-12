México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 11 de marzo

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este miércoles 11 de marzo fue de 81.59 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados todos los días en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoy

Más Noticias

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 6-0 y el pase de México cada vez se aleja más

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

México vs Italia EN VIVO:

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

Un espectáculo más suspendido en la ciudad

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto

Para Kenia López Rabadán es “histórica” la sesión que expuso grietas en la alianza de Morena, PT y PVEM

La diputada del PAN insistió que propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no incluyó freno al crimen organizado

Para Kenia López Rabadán es

Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

El hombre viral estaba en situación de calle, pero Osman comenzó a grabar con él e incluso lo llevó a casa

Qué pasará con Barnabi, de

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

La primera reunión entre la cantante, legisladores y Fundación Simi marca el arranque de actividades enfocadas en el rescate cultural

Captan a Mariana Seoane en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a un hombre con

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

Así fue como una revisión de autos llevó a la detención de ocho hombres armados en Culiacán

Guerreros Buscadores de Jalisco y Colegio de México buscan diálogo con Meta y TikTok contra el reclutamiento forzado

Detienen a presunto integrante de la Familia Michoacana señalado por robar caballos y vehículos de carga en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Qué pasará con Barnabi, de

Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

Hijo de Susana Zabaleta llama ‘papá’ a Ricardo Pérez y reacciona apenado: “Eso está mal”

Laura Flores narra que a su hijo de 19 años le dieron una bebida adulterada y colapsó: “Se lo llevaron inconsciente”

Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte: fecha, venta de boletos y todo sobre el show

DEPORTES

México vs Italia EN VIVO:

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 7-0 y el pase de México cada vez se ve más lejos

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos

¿Selección de Irán jugará en México?, esto dijo Gabriela Cuevas

Cal Raleigh aclara el motivo por el que le negó el saludo a Randy Arozarena