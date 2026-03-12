Morelense de padres libaneses, con más nominaciones en el Óscar: conoce al primer mexicano que ganó la estatuilla en la historia

Hoy es común ver a cineastas mexicanos triunfar en Hollywood, pero décadas antes de los reconocimientos de directores como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu, un artista nacido en México ya había hecho historia en los premios de la Academia.

Se trata de Emile Kuri, el primer mexicano en ganar un Óscar, logro que obtuvo en 1949 gracias a su trabajo como diseñador de producción en la película The Heiress. Emile Kuri, originario de Cuernavaca, marcó un precedente para generaciones posteriores de talento mexicano en la industria cinematográfica internacional.

Aunque su nombre no siempre aparece entre los más populares del cine, su legado fue fundamental: abrió la puerta para que artistas mexicanos fueran reconocidos en los premios Óscar.

¿Quién fue Emile Kuri?

Emile Kuri nació el 11 de junio de 1907 en Cuernavaca, en el estado de Morelos, dentro de una familia de origen libanés. Cuando era niño se mudó a Los Ángeles, donde desarrolló gran parte de su carrera dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

Kuri se especializó en el diseño de escenarios y decoración de sets, un trabajo clave para construir la atmósfera visual de las películas. Su talento lo llevó a colaborar con importantes estudios y a convertirse en uno de los diseñadores de producción más respetados de Hollywood.

La heredera, película de 1949, dirigida por William Wyler. Foto: Especial

Su momento histórico llegó en la ceremonia de los Premios Óscar de 1950, cuando ganó la estatuilla a Mejor Dirección de Arte —hoy llamada Mejor Diseño de Producción— por The Heiress, dirigida por William Wyler y protagonizada por Olivia de Havilland.

Este triunfo lo convirtió en el primer mexicano en ganar un premio Óscar.

Los dos premios que ganó Emile Kuri

A lo largo de su carrera, Emile Kuri obtuvo dos premios Óscar y varias nominaciones en la misma categoría.

Su segundo triunfo llegó en 1954 por su trabajo en la película 20,000 Leagues Under the Sea, producción de Walt Disney Productions basada en la obra del escritor Jules Verne.

En total, el diseñador fue nominado ocho veces al Óscar en la categoría de dirección de arte o diseño de producción, una cifra que durante décadas lo colocó como el mexicano con más nominaciones en la historia de los premios Óscar.

Entre las películas por las que recibió nominaciones se encuentran:

Silver Queen

Carrie

Executive Suite

The Absent-Minded Professor

Mary Poppins

Bedknobs and Broomsticks

El legado del pionero mexicano en los Óscar

El trabajo de Emile Kuri fue pionero en una época en la que la presencia latinoamericana en Hollywood era limitada. Su triunfo no solo marcó un hito para México, sino que abrió camino para que otros artistas mexicanos alcanzaran reconocimiento internacional.

Con el paso de los años, varios talentos mexicanos han ganado la estatuilla, entre ellos el actor Anthony Quinn, quien obtuvo dos premios Óscar, así como cineastas contemporáneos que han dominado categorías como dirección, fotografía y diseño de producción.

Emile Kuri falleció el 10 de octubre de 2000 en Los Ángeles a los 93 años, pero su nombre permanece en la historia del cine como el primer mexicano en conquistar la estatuilla de los premios Óscar.