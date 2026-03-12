México

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de marzo: al menos 7 líneas del STC afectadas por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Guardar
13:05 hsHoy

Metrobús CDMX

Debido a un choque de particulares, la zona de la Estación Francia, correspondiente a la L1 del MB presenta retrasos en su servicio.

13:03 hsHoy

Metro CDMX

Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

13:03 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 12 de marzo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:06 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 12 de marzo de 2026.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCCDMXmexico-noticias

Últimas noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy 12 de marzo

La asignación de recursos sigue el orden alfabético de la primera letra de la CURP de cada participante

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 12 de marzo | EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de marzo: novedades al momento

Sigue las noticias más importantes en cuanto a seguridad y narcotráfico en Infobae México

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 12 de marzo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz:

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 12 de marzo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Impresionante avistamiento de más de

Impresionante avistamiento de más de un centenar de tiburones bacota en la costa de Río Negro

Día del Escudo Nacional argentino: ¿por qué se celebra hoy, 12 de marzo y cuál es su origen?

Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

Precarización laboral en aumento: el empleo informal creció más de 28% en la última década

Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz estarán en el Festival de Edimburgo dedicado a EE.UU.

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

DEPORTES

En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El guiño de Franco Colapinto a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells