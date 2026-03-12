Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de marzo: al menos 7 líneas del STC afectadas por alta afluencia

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 12 de marzo de 2026.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Debido a un choque de particulares, la zona de la Estación Francia, correspondiente a la L1 del MB presenta retrasos en su servicio.

Últimas noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy 12 de marzo La asignación de recursos sigue el orden alfabético de la primera letra de la CURP de cada participante

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy jueves 12 de marzo | EN VIVO La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de marzo: novedades al momento Sigue las noticias más importantes en cuanto a seguridad y narcotráfico en Infobae México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 12 de marzo La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural