Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de marzo: al menos 7 líneas del STC afectadas por alta afluencia

Debido a un choque de particulares, la zona de la Estación Francia, correspondiente a la L1 del MB presenta retrasos en su servicio.
Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 12 de marzo de 2026.