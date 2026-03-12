México

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 12 de marzo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Las tres garitas de Tijuana
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este jueves 12 de marzo, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

2:56 horas

Sentri

12 líneas abiertas

28 minutos

ReadyLane

12 líneas abiertas

1:29 horas

Tiempo de espera caminando:

General

15 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:36 horas

Sentri

3 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

2:29 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

46 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

1:04 horas

ReadyLane

1 línea abierta

16 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

