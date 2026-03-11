“Puedo ser la primera en usarlo”: Sheinbaum celebra acuerdo de la Secretaría de las Mujeres con plataformas contra la violencia digital

Sheinbaum celebró el acuerdo con las plataformas para combatir la violencia digital. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la Secretaría de las Mujeres acordó con las plataformas Google, Meta y TikTok, para implementar acciones contra la violencia digital, al recordar la agresión sexual que sufrió en noviembre del 2025.

En su conferencia mañanera, la mandataria dijo que ella podría ser la primera en usar este mecanismo para denunciar su caso, luego de que en redes sociales se difundieron las imágenes del momento en que fue agredida y que se usaron para revictimizarla.

“Puedo ser la primera en usar este mecanismo de denuncia. Es decir, a través de los propios mecanismos de denuncia de las propias plataformas, uno puede decir en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensada por mi donde hay casos de violencia contra mí, entonces pues ya la plataforma hace lo que está establecido en este mecanismo.

“Ahora, no se trata de la presidenta se trata de todas las mujeres que son víctimas de violencia en la redes. El caso que más conocemos es el de Olimpia, que fue una imagen no consensada por ella que se publicó y a partir de ahí, ella logró no sé si todas las entidades de la republica, ella logro que se catalogara esa acción como un delito penal, entonces eso ya existe es un delito penal y la persona puede denunciarlo en las fiscalías”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...