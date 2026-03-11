México

Cuauhtémoc Blanco lanza guiño a Sheinbaum por la reforma electoral: “En mi caso, voté a favor”

La falta de consenso entre las fuerzas políticas aliadas y la oposición impidió que la propuesta alcanzara los votos requeridos

Cuauhtémoc Blanco expresó respaldo a la reforma electoral discutida en el Pleno este 11 de marzo. Crédito: X/@cuauhtemocb10

La Cámara de Diputados de México rechazó este 11 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que marcó la primera derrota parlamentaria de su mandato y puso en duda la continuidad de la alianza legislativa integrada por el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena.

En ese sentido, Cuauhtémoc Blanco, diputado federal por Morena, declaró hoy su respaldo a la reforma electoral, señalando que “la democracia se fortalece cuando las decisiones se toman de frente”.

A pesar de que el dictamen no obtuvo el número de votos necesarios para su aprobación, Blanco manifestó su convicción sobre la necesidad de estudiar estos proyectos: “En mi caso voté a favor, porque siempre he creído que es importante analizar y respaldar propuestas que buscan mejorar las reglas y el funcionamiento de nuestra vida democrática.”

Cuauhtémoc Blanco subrayó la importancia de mantener el diálogo respecto a futuras reformas electorales, remarcando que el objetivo central debe ser “siempre pensando en lo mejor para México.”

Rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum al no alcanzar la mayoría calificada requerida. Crédito: X/@cuauhtemocb10

Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, formalizó la negativa y mencionó el artículo 72 de la Constitución para dar por desechado el proyecto. La oposición celebró el resultado, pues fue la primera derrota parlamentaria de Sheinbaum en el Congreso de la Unión.

La jornada estuvo marcada por gritos y pancartas en el Pleno. Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron la falta de debate y diálogo, y criticaron que la iniciativa no atendía el problema de la violencia política y la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, lamentó la ausencia de consensos y defendió una iniciativa alterna que, según ella, reducía el gasto y promovía mayor democracia.

Rubén Moreira, representante del PRI, argumentó que “el voto que el pueblo de México le dio a Morena no le permite “destruir el orden constitucional”, y advirtió que la propuesta presidencial solo respondía a intereses de una minoría. Desde el PAN, Elías Lixa reclamó que las preocupaciones respecto a la participación del crimen organizado no fueron integradas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Reforma electoral proponía reducir el presupuesto de organizaciones electorales

La iniciativa electoral proponía recortar el presupuesto, reducir escaños y regular la inteligencia artificial y el acceso a medios para partidos. (Imagen: Jesús Aviles)

La reforma rechazada, defendida por Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, pretendía recortar el presupuesto electoral, reducir el número de escaños, regular el uso de inteligencia artificial y el tiempo de acceso a medios de comunicación para partidos y candidatos.

El revés parlamentario desveló fracturas en la coalición gobernante. Por primera vez, PT, PVEM y Morena no votaron en bloque una propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. Aunque se resaltó el respaldo a la presidenta en los discursos, la mayoría de los legisladores de los partidos aliados se manifestaron en contra.

A pesar de que Ricardo Monreal había previsto que toda la bancada de Morena votaría a favor de la iniciativa, tres diputados de su partido –Giselle Yunueen Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo– emitieron sufragio en contra.

Tras la votación, Monreal admitió las diferencias con sus socios parlamentarios y anunció la inmediata construcción del denominado Plan B de la reforma electoral, al señalar: “Les anunciamos que una vez que se vote y se rechace la iniciativa, comenzaremos a construir el Plan B. ¡No desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar!”

