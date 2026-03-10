México

Hombre ‘aliade’ responde tras acusación de ser un deudor alimenticio en marcha del 8M en Tlaxcala

El señalado negó las acusaciones luego de que un video del enfrentamiento se viralizara en redes

Guardar
Tras el altercado con su
Tras el altercado con su expareja, el señalado aseguró que la polémica afectó su vida personal y laboral.

La movilización realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer en el estado de Tlaxcala generó una fuerte polémica luego de que un participante fuera confrontado públicamente por su expareja en plena manifestación.

El hecho ocurrió durante la marcha del 8 de marzo frente al Palacio de Gobierno de Tlaxcala, donde un hombre identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez realizaba una intervención performática en apoyo a las consignas feministas.

El participante caminaba con el torso descubierto y con frases escritas en color rojo sobre el cuerpo. Entre los mensajes visibles se encontraban “Me callo para que ellas hablen” y “No machismo”, consignas que formaban parte de la representación con la que buscaba respaldar la protesta.

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando su expareja se acercó para encararlo públicamente y señalarlo como presunto deudor alimentario. La mujer lo acusó de no cumplir con la pensión correspondiente a su hijo de nueve años, lo que provocó una escena de tensión en medio de la movilización.

La confrontación fue grabada por asistentes y posteriormente difundida en diversas plataformas digitales, donde el video comenzó a circular con rapidez y generó una amplia discusión entre los usuarios.

Tras la difusión de las imágenes, el hombre respondió a las acusaciones y rechazó los señalamientos en su contra. Durante su declaración expresó: “Un papá ausente y un irresponsable no soy”, afirmando que mantiene relación con su hijo y que contribuye económicamente conforme a acuerdos establecidos anteriormente.

No obstante, también reconoció que existe una denuncia presentada en su contra desde el año 2022 por presunto incumplimiento en el pago de pensión alimenticia, una situación que en el marco legal puede considerarse una forma de violencia económica.

En medio de la controversia, el hombre aseguró que la confrontación pública tuvo consecuencias importantes en su vida personal y profesional. Visiblemente afectado, manifestó su sentir frente a la situación que enfrenta.

“No me da pena mostrarme vulnerable porque tengo coraje, tengo resentimiento, tengo muchas cosas encima. No únicamente me destruyeron mi vida personal, me destruyeron mi vida laboral, me destruyeron los sueños y los proyectos”, declaró.

Además, sostuvo que personas cercanas a él, entre vecinos y familiares, pueden confirmar que convive con su hijo con regularidad. Según su versión, su intención no es presentarse como víctima, sino defender su papel como padre.

También aclaró que la mujer que lo acompañaba durante la manifestación no mantiene una relación sentimental con él. De acuerdo con su explicación, la presencia de esa persona formaba parte de la escenificación que representaba simbólicamente al machismo sometido dentro del performance.

El episodio provocó un amplio debate en redes sociales sobre la coherencia entre los discursos públicos en torno a la igualdad de género y las responsabilidades personales en la vida cotidiana.

Mientras algunos usuarios respaldaron las denuncias públicas contra quienes incumplen obligaciones familiares, otros cuestionaron la exposición pública del caso en medio de una manifestación social.

Temas Relacionados

Marcha Femenista8MDía Internacional de la Mujerviralredes socialesJuan Judas Tadeo Vázquez Sánchezmexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes mexicanos, miembros de mariachi reconocido en EEUU, son liberados con su familia luego de ser detenidos por el ICE

Los jóvenes, de 18 y 14 años, radican en Estados Unidos desde 2023 con su familia; son originarios de San Luis Potosí

Jóvenes mexicanos, miembros de mariachi

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 10 de marzo

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de marzo: Líneas 1 y 3 del MB presentan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Pensión Adultos Mayores: este viernes 13 de marzo de 2026 se hará el depósito nacional a las personas cuyo apellido tenga esta letra

El calendario de dispersión, estructurado en función de la primera letra de cada apellido, ordena la entrega para quienes dependen de este apoyo federal

Pensión Adultos Mayores: este viernes

Sheinbaum condiciona visita a Brasil tras invitación de Lula Da Silva: “Ha sido muy insistente”

“Van como cuatro veces que me invitan y hasta ahora le había dicho que no”: la presidenta confirmó el viaje en su mañanera y adelantó los temas concretos que buscará cerrar con su homólogo brasileño

Sheinbaum condiciona visita a Brasil
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso de droga en costas

Decomiso de droga en costas de Acapulco pertenece a Cártel de Sinaloa, revela Harfuch

Delincuentes atacan con drones explosivos a policías en los límites de Jalisco y Zacatecas, hay una mujer herida

“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

Madres buscadoras logran la detención de ‘La Tía’, operadora del CJNG ligada a desapariciones de jóvenes en Tijuana

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Así respondió El Capi Pérez

Así respondió El Capi Pérez a la controversia por la discusión en Venga la Alegría entre Luz Elena González y Tabata Jalil: “Somos muy apasionados”

Las impactantes comparaciones físicas entre Miguel Gallego Arámbula y su padre Luis Miguel cuando tenía 19 años

“¡Es lo que él nos hizo a nosotros!”: Mariana Ochoa estalla contra Ari Borovoy por presuntas indirectas y revive la guerra interna de OV7

Faisy reacciona con ironía a presuntas indirectas de Mariana Echeverría: “¿Qué está haciendo ahorita?"

Carlos Trejo denuncia ataque afuera de su casa previo a pelea con Adame: “Aumenté la seguridad”

DEPORTES

Real Madrid vs Manchester City:

Real Madrid vs Manchester City: a qué hora y dónde ver en México la ida de los Octavos de Final en la Champions League

Definidas las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol: fechas, horarios y dónde ver en vivo

Benjamín Gil respalda a Jesús Cruz después del juego contra Estados Unidos

Pelea entre aficionados de México y Estados Unidos se vuelve viral tras juego del Clásico Mundial de Béisbol | Video

Randy Arozarena explota contra su compañero de equipo, Cal Raleigh, por negarle el saludo