Hombre ‘aliade’ responde tras acusación de ser un deudor alimenticio en marcha del 8M en Tlaxcala

Tras el altercado con su expareja, el señalado aseguró que la polémica afectó su vida personal y laboral.

La movilización realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer en el estado de Tlaxcala generó una fuerte polémica luego de que un participante fuera confrontado públicamente por su expareja en plena manifestación.

El hecho ocurrió durante la marcha del 8 de marzo frente al Palacio de Gobierno de Tlaxcala, donde un hombre identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez realizaba una intervención performática en apoyo a las consignas feministas.

El participante caminaba con el torso descubierto y con frases escritas en color rojo sobre el cuerpo. Entre los mensajes visibles se encontraban “Me callo para que ellas hablen” y “No machismo”, consignas que formaban parte de la representación con la que buscaba respaldar la protesta.

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando su expareja se acercó para encararlo públicamente y señalarlo como presunto deudor alimentario. La mujer lo acusó de no cumplir con la pensión correspondiente a su hijo de nueve años, lo que provocó una escena de tensión en medio de la movilización.

La confrontación fue grabada por asistentes y posteriormente difundida en diversas plataformas digitales, donde el video comenzó a circular con rapidez y generó una amplia discusión entre los usuarios.

Tras la difusión de las imágenes, el hombre respondió a las acusaciones y rechazó los señalamientos en su contra. Durante su declaración expresó: “Un papá ausente y un irresponsable no soy”, afirmando que mantiene relación con su hijo y que contribuye económicamente conforme a acuerdos establecidos anteriormente.

No obstante, también reconoció que existe una denuncia presentada en su contra desde el año 2022 por presunto incumplimiento en el pago de pensión alimenticia, una situación que en el marco legal puede considerarse una forma de violencia económica.

En medio de la controversia, el hombre aseguró que la confrontación pública tuvo consecuencias importantes en su vida personal y profesional. Visiblemente afectado, manifestó su sentir frente a la situación que enfrenta.

“No me da pena mostrarme vulnerable porque tengo coraje, tengo resentimiento, tengo muchas cosas encima. No únicamente me destruyeron mi vida personal, me destruyeron mi vida laboral, me destruyeron los sueños y los proyectos”, declaró.

Además, sostuvo que personas cercanas a él, entre vecinos y familiares, pueden confirmar que convive con su hijo con regularidad. Según su versión, su intención no es presentarse como víctima, sino defender su papel como padre.

También aclaró que la mujer que lo acompañaba durante la manifestación no mantiene una relación sentimental con él. De acuerdo con su explicación, la presencia de esa persona formaba parte de la escenificación que representaba simbólicamente al machismo sometido dentro del performance.

Nada más para no dejar el chisme a medias, Juan Judas Tadeo (JAJA) ya habló y soltó el resto del chismecito, en resumen: todo le pasó por andar de simp. pic.twitter.com/kggoYw9bP4 — Q U E E N (@dimeperra) March 10, 2026

El episodio provocó un amplio debate en redes sociales sobre la coherencia entre los discursos públicos en torno a la igualdad de género y las responsabilidades personales en la vida cotidiana.

Mientras algunos usuarios respaldaron las denuncias públicas contra quienes incumplen obligaciones familiares, otros cuestionaron la exposición pública del caso en medio de una manifestación social.