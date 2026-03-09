México

Se registra sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

El temblor sucedió a las 17:23 horas, a una distancia de 32 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 44.2 km

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Puerto Escondido. (Infobae)

Puerto Escondido fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 8 de marzo a los pobladores del estado de Oaxaca a las 17:23 horas.

El sismo ocurrió 32 km al este de la ciudad y tuvo una profundidad de 44.2 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 15.915 grados de latitud y -96.775 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para estudiar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia institución académica, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

8M en CDMX: ponen a Christian Nodal en tendedero de deudores alimenticios

Las manifestantes colocaron fichas de hombres que no ejercen sus responsabilidades

8M en CDMX: ponen a

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo

La novena dirigida por Benjamín Gil buscará su segunda victoria para mantenerse como líder de grupo

Brasil vs México Clásico Mundial

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Tras notar irregularidades en las camionetas les fueron halladas más de mil bolsas con droga

Detienen a tres sujetos que

Brugada y parte de su gabinete supervisan marcha del 8M en la CDMX

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, notificó el retiro de algunos objetos durante la movilización de este domingo 8 de marzo

Brugada y parte de su

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 8 de marzo

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos que

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Ataque armado contra el Ejército en Navolato, Sinaloa, deja armas largas y camioneta edición limitada aseguradas

Caen 5 presuntos miembros del CJNG con droga escondida en bolsas de comida chatarra en Ixtapaluca, Edomex

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

8M en CDMX: ponen a

8M en CDMX: ponen a Christian Nodal en tendedero de deudores alimenticios

Imelda Tuñón asiste a la marcha 8M y afirma que sus palabras han sido tergiversadas: “Que mi voz sea escuchada”

José Eduardo Derbez pierde fuerte suma al ser estafado por hombre que dijo ser amigo de su familia: “Mi patrimonio”

El mensaje 8M de Sasha Sokol a cuatro años de denunciar abuso de Luis de Llano: “Vuelvo a alzar la voz”

Gaby Spanic sostiene que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia: “Me hizo mucho daño”

DEPORTES

Brasil vs México Clásico Mundial

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país