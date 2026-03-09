México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 02:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4142

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:00

Estado: Demorado

Vuelo: DL645

Destino: Detroit

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 12:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: UA1025

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:45

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 18:21

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

8M en CDMX: ponen a Christian Nodal en tendedero de deudores alimenticios

Las manifestantes colocaron fichas de hombres que no ejercen sus responsabilidades

8M en CDMX: ponen a

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo

La novena dirigida por Benjamín Gil buscará su segunda victoria para mantenerse como líder de grupo

Brasil vs México Clásico Mundial

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Tras notar irregularidades en las camionetas les fueron halladas más de mil bolsas con droga

Detienen a tres sujetos que

Brugada y parte de su gabinete supervisan marcha del 8M en la CDMX

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, notificó el retiro de algunos objetos durante la movilización de este domingo 8 de marzo

Brugada y parte de su

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 8 de marzo

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos que

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Ataque armado contra el Ejército en Navolato, Sinaloa, deja armas largas y camioneta edición limitada aseguradas

Caen 5 presuntos miembros del CJNG con droga escondida en bolsas de comida chatarra en Ixtapaluca, Edomex

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

8M en CDMX: ponen a

8M en CDMX: ponen a Christian Nodal en tendedero de deudores alimenticios

Imelda Tuñón asiste a la marcha 8M y afirma que sus palabras han sido tergiversadas: “Que mi voz sea escuchada”

José Eduardo Derbez pierde fuerte suma al ser estafado por hombre que dijo ser amigo de su familia: “Mi patrimonio”

El mensaje 8M de Sasha Sokol a cuatro años de denunciar abuso de Luis de Llano: “Vuelvo a alzar la voz”

Gaby Spanic sostiene que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia: “Me hizo mucho daño”

DEPORTES

Brasil vs México Clásico Mundial

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país