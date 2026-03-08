México

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Unión Hidalgo ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:22 de este 8 de marzo a 32 km al sureste del municipio y tuvo una profundidad de 76.1 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.232 grados de latitud y -94.66 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Más de 22 mil mujeres sostienen a la Armada de México desde el mar, el aire y la tierra

La Semar armonizó su normativa en 2025 para garantizar que cualquier mujer pueda ejercer el más alto nivel de mando

Más de 22 mil mujeres

Popocatépetl lanza 20 exhalaciones en el último día

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 20 exhalaciones en

Empresario petrolero es vinculado a organización de los XV años de Mafer, la llamada “Fiesta del siglo” en Tabasco

El evento contó con la presencia de Galilea Montijo y los cantantes J Balvin, Xavi, Belinda y Matute

Empresario petrolero es vinculado a

Beca Rita Cetina para primaria 2026: lanzan aviso importante sobre el registro y las páginas falsas

La convocatoria se cerrará el próximo 19 de marzo

Beca Rita Cetina para primaria

Sheinbaum conmemora Día Internacional de la Mujer en Campo Marte, reconoce labor de mujeres en Fuerzas Armadas

La mandataria subrayó la importancia de continuar avanzando hacia la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos

Sheinbaum conmemora Día Internacional de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que “El Mencho” se

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

ENTRETENIMIENTO

¡Nueva novia, nuevo look! Erik

¡Nueva novia, nuevo look! Erik Rubín estrena cabellera rubia y comparte video con su nueva pareja

¿Nicola Porcella abandona la pelea contra Aldo de Nigris en Ring Royale?

XV Años de Mafer: la fiesta que reunió a J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco, tierra de la austeridad republicana

Quién es la nueva novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta

Jessica Alba y Danny Ramírez trazan romántico viaje en CDMX: “La mejor semana de mi vida”

DEPORTES

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo

Tijuana vs Santos Laguna: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 10 en vivo

Javier Alarcón se rinde ante Cruz Azul tras su liderato y triunfo sobre Atlético San Luis: “Impresionante, sin exagerar”

Mexicanos brillan dentro de la marcha con par de medallas de oro en Dudinská 50

Delegación mexicana de para taekwondo brilla con cuatro oros dentro del Abierto de Estados Unidos

8M: así fue cómo inició la Liga Mx Femenil