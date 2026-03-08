Previo a marcha del 8M en Morelos, activistas advierten que protocolo policial podría limitar la participación ciudadana

Foto: Cuartoscuro

A pocas horas de la movilización por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Morelos publicó un protocolo de actuación policial para manifestaciones, lo que ha generado críticas de colectivas y activistas feministas que consideran que la medida podría restringir la participación ciudadana en las protestas.

De acuerdo con organizaciones y defensoras de derechos humanos, el documento establece lineamientos para la intervención de fuerzas de seguridad durante protestas, lo que —afirman— abre la posibilidad de que se limite el derecho a la libre manifestación en las marchas previstas para este 8 de marzo.

Las críticas surgieron después de que el protocolo fuera publicado en el Periódico Oficial del estado, justo en el contexto de las movilizaciones feministas que cada año congregan a miles de personas para exigir justicia por feminicidios, desapariciones y violencia de género.

Activistas han señalado que algunas disposiciones podrían generar detenciones arbitrarias o intervenciones policiales durante las protestas, lo que consideran una medida que podría inhibir la participación de mujeres y colectivos en las marchas del 8M.

Activistas advierten riesgos para la libre manifestación

Diversas colectivas feministas han advertido que el nuevo protocolo podría abrir la puerta a interpretaciones amplias por parte de las autoridades, especialmente en lo relacionado con la intervención policial para controlar o dispersar movilizaciones.

Según las críticas, algunas reglas permitirían a las autoridades actuar ante situaciones consideradas como alteraciones al orden público, lo que —señalan— podría utilizarse para justificar acciones contra manifestantes.

Las organizaciones también expresaron preocupación porque el protocolo fue publicado en vísperas del 8M, una fecha emblemática para el movimiento feminista, en la que se realizan marchas en todo el país para exigir igualdad de género y justicia para víctimas de violencia.

Gobierno de Morelos asegura que se respetarán los derechos humanos

Por su parte, el gobierno estatal afirmó que el objetivo del protocolo es garantizar la seguridad durante las manifestaciones y proteger los derechos humanos de las participantes, así como establecer reglas claras para la actuación de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades sostienen que la movilización es un ejercicio legítimo de libertad de expresión y participación democrática, por lo que aseguraron que se implementarán medidas para resguardar la integridad de las asistentes durante las marchas.

Además, se prevé el despliegue de elementos de seguridad —incluidas mujeres policías— y la coordinación con autoridades municipales para vigilar las movilizaciones que se realicen en la entidad con motivo del 8 de marzo.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos anunciaron que mantendrán observación durante las marchas para garantizar que no se registren detenciones arbitrarias ni abusos de autoridad durante las protestas.

En medio del debate, colectivas feministas han reiterado que las marchas del 8M buscan visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y exigir políticas públicas efectivas para erradicarla, por lo que han llamado a garantizar plenamente el derecho a la protesta.