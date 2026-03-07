México

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Pijijiapan fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.1 que sorprendió este 7 de marzo a los habitantes del estado de Chiapas a las 15:16 horas.

El sismo se registró 23 km al sur de la ciudad y tuvo una profundidad de 99.4 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 15.475 grados de latitud y -93.195 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Cuántas repeticiones y series debes hacer para tener resultados en el gimnasio

Esta es la recomendación general para tu entrenamiento

Cuántas repeticiones y series debes

Durazo destaca la reforma electoral de Sheinbaum pero llama a cuidar alianza con el PT y el PVEM

Durante el Consejo Nacional de Morena el gobernador de Sonora llamó a la unidad del partidos y no olvidar “el trabajo a ras de suelo”

Durazo destaca la reforma electoral

Desmienten que AMLO se encuentre hospitalizado por un malestar cardíaco

Este sábado se reportó que el expresidente de México presuntamente se encontraba en estado grave

Desmienten que AMLO se encuentre

Familia de Gonzalo Hevia Baillères ya habría conocido a Emma Watson tras supuesto rechazo a Belinda

Crecen las especulaciones de un posible acercamiento entre la estrella de Hollywood y familiares del empresario mexicano

Familia de Gonzalo Hevia Baillères

Fátima Bosch se defiende en Harvard después de que le pidieran devolver su corona de Miss Universo

El episodio viralizó la postura firme de Bosch frente a quienes ponen en duda su victoria, mostrando a una reina decidida a no ceder su corona

Fátima Bosch se defiende en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué firmó Donald Trump respecto

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

Hallazgo en Sinaloa: rastreadoras descubren otra fosa clandestina y logran identificar a una víctima

Laboratorio clandestino con 300 kilos de metanfetamina fue desmantelado en Guerrero

Cae “El Donas”, presunto sicario de la Fuerza Antiunión y objetivo prioritario en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Familia de Gonzalo Hevia Baillères

Familia de Gonzalo Hevia Baillères ya habría conocido a Emma Watson tras supuesto rechazo a Belinda

Fátima Bosch se defiende en Harvard después de que le pidieran devolver su corona de Miss Universo

Sin Bandera hace sold out en la Arena CDMX con “Escenas Tour” y revive sus grandes éxitos

Fernanda Redondo acusa al vocalista de Los Recoditos de romperle el celular: “Tenía todas las pruebas”

Esposa del vocalista de Los Recoditos reacciona tras ser llamada ‘mentirosa’ por supuesta autolesión: “Ya está la demanda”

DEPORTES

Penta Zero Miedo cumple el

Penta Zero Miedo cumple el sueño de Andy, el pequeño fan que ahorraba peso a peso para comprar su figura oficial

Árbitros varados en Qatar regresan a México: “Nos despertaba a veces los sonidos de las bombas”

Isaac del Toro ha historia y logra el tercer lugar en la Strade Bianche 2026

Arly Velásquez sufre caída en su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia