México

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto capitalino cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas del 7 de marzo.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1392

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad

Cómo hacer figuritas de pescado tipo nuggets en casa: receta fácil y saludable

Esta receta se muestra cromo una idea divertida de incluir los productos del mar en la dieta de la familia

Cómo hacer figuritas de pescado

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Huixtla

El sismo ocurrió a las 4:12 horas, a una distancia de 83 km de Huixtla y tuvo una profundidad de 23.7 km

Temblor en Chiapas hoy: se

IMSS Bienestar asume medidas de acompañamiento tras agresión sexual a médicas en Hospital Infantil de Tamaulipas

Designaciones, medidas y acompañamiento institucional buscan responder a denuncias y temores de las y los trabajadores

IMSS Bienestar asume medidas de

Cuánta agua se debe consumir al día para mantener un sistema digestivo saludable

Una adecuada ingestión de líquidos permite al organismo procesar y absorber los nutrientes de manera eficiente

Cuánta agua se debe consumir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Marce”, líder de

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de la ex

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

DEPORTES

DT del Al-Nassr habla sobre

DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial