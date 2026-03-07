México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Tris de este viernes 6 de marzo fueron dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35673

Resultado: 95084

Tris De las Tres

Sorteo: 35674

Resultado: 09292

Tris Extra

Sorteo: 35675

Resultado: 14414

Tris De las Siete

Sorteo: 35676

Resultado: 15076

Tris Clásico

Sorteo: 35677

Resultado: 49657

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de marzo

El sorteo Melate se lleva a cabo tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4183 dados a conocer por la lotería mexicana

Resultados del sorteo Melate, Revancha

DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

El astro portugués enfrenta una lesión muscular más grave de lo previsto, mientras la FMF mantiene la esperanza de contar con él en la reinauguración del Coloso

DT del Al-Nassr habla sobre

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: los números que dieron

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Marcelino “N” es identificado como objetivo prioritario en el municipio de Ecatepec

Cae “El Marce”, líder de

Tras omisión en denuncia de violencia sexual sustituyen a director del Hospital Infantil de Tamaulipas, médica pidió ayuda a Sheinbaum

Entre las medidas implementadas se dio a conocer que la doctora Judith Cornejo Barrera asumirá la dirección

Tras omisión en denuncia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Marce”, líder de

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de la ex

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

DEPORTES

DT del Al-Nassr habla sobre

DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial