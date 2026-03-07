México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mazatlán este 7 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este sábado?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Mazatlán.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 37%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido golpeada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Marcelino “N” es identificado como objetivo prioritario en el municipio de Ecatepec

Cae “El Marce”, líder de

Tras omisión en denuncia de violencia sexual sustituyen a director del Hospital Infantil de Tamaulipas, médica pidió ayuda a Sheinbaum

Entre las medidas implementadas se dio a conocer que la doctora Judith Cornejo Barrera asumirá la dirección

Tras omisión en denuncia de

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de marzo: reducción de carriles debido a obras en la Avenida Sur 122

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Saúl Monreal sigue de “rebelde sin causa” y revira a Luisa Alcalde por candidatura de Zacatecas: “Me parece hasta una violencia política”

El diputado de Morena ha insistido en ser tomado en cuenta para las encuestas internas que tendrá el partido para definir la candidatura rumbo al 2027

Saúl Monreal sigue de “rebelde

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo: caos en la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Captan a policías de CDMX

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de la ex

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

DEPORTES

Ellas hicieron historia en el

Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial

Filtran uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026