Así está la calidad del aire de la CDMX este 7 de marzo

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire afecta
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días la situación en la que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así los capitalinos podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 7 de marzo al corte de las 15:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Mala", lo que significa un riesgo "Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital.

Esto debe ser considerado por todas las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 5 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" al estar al aire libre.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Mala

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Aceptable

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Mala

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala

Naucalpan (FAC): Mala

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Mala

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Mala

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Mala

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

