Pensión del Bienestar 2026: quién recibe su pago este viernes 6 de marzo

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores inicia depósitos del bimestre marzo-abril con un calendario escalonado.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene en marcha la entrega del recurso correspondiente al bimestre marzo-abril. El depósito se realiza de manera escalonada con el objetivo de mantener orden en la distribución y evitar saturaciones durante el proceso.

El esquema de pagos se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario. Este sistema permite que las personas adultas mayores identifiquen con claridad la fecha en que recibirán el apoyo económico en su cuenta.

Recientemente, el monto del programa tuvo un ajuste. El pago pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario, incremento que ya se refleja en los depósitos que se realizan durante el actual periodo de dispersión.

Beneficiarios que reciben su pago el 6 de marzo

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Este viernes 6 de marzo corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras D, E y F. La distribución del recurso se desarrolla a lo largo del mes siguiendo el calendario establecido para este bimestre.

Las fechas definidas permiten que cada persona identifique con anticipación el día de pago según la inicial de su apellido, lo que facilita la organización del proceso y reduce posibles contratiempos.

El calendario de pagos queda establecido de la siguiente manera:

Letras A: Lunes 2 marzo

Letras B: Martes 3 marzo

Letras C: Miércoles 4 marzo

Letras C: Jueves 5 marzo

Letras D, E, F: Viernes 6 marzo

Letras G: Lunes 9 marzo

Letras G: Martes 10 marzo

Letras H, I, J, K: Miércoles 11 marzo

Letras L: Jueves 12 marzo

Letras M: Viernes 13 marzo

Letras M: Martes 17 marzo

Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 marzo

Letras P, Q: Jueves 19 marzo

Letras R: Viernes 20 marzo

Letras R: Lunes 23 marzo

Letras S: Martes 24 marzo

Letras T, U, V: Miércoles 24 marzo

Letras W, X, Y, Z: Jueves 25 marzo

Documentos necesarios para solicitar el apoyo

El proceso escalonado de depósitos tiene como objetivo evitar saturaciones y garantizar la correcta dispersión del apoyo económico en marzo y abril.

Para integrarse al programa, las personas adultas mayores deben presentar una serie de documentos que permiten validar su identidad y completar el registro correspondiente ante las autoridades.

Entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, identificación oficial vigente —como credencial para votar, pasaporte o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores—, además de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

También se solicita comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses o una constancia de residencia emitida por la autoridad local, así como un número telefónico de contacto. En caso de registrarse con una persona auxiliar, se debe presentar además documentación que acredite el parentesco conforme al Formato Único de Bienestar.