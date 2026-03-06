CDMX anuncia operativo con casi 500 servidoras públicas para el Día Internacional de la Mujer

La Ciudad de México prepara un operativo especial con más de 400 servidoras públicas para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Crédito: Secretaría de Gobierno de la CDMX

En vísperas del 8 de marzo, la Ciudad de México se prepara para una jornada de movilizaciones que, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, prevé la participación de más de 70 convocatorias ciudadanas que confluirán en el Zócalo capitalino.

La administración local anunció este 5 de marzo un despliegue institucional con entre 400 y 500 servidoras públicas para garantizar el acompañamiento, el diálogo y la protección del derecho a la protesta social durante el Día Internacional de la Mujer, según el comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

El Grupo de Diálogo y Convivencia estará presente en la marcha del 8M en la CDMX

César Cravioto Romero destaca el papel simbólico de las servidoras públicas en la protección de los derechos de las mujeres durante las movilizaciones. Crédito: Secretaría de Gobierno de la CDMX

El Grupo de Diálogo y Convivencia, conformado por personal de áreas como la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas, será responsable de acompañar las diferentes rutas que conducirán a miles de manifestantes hacia el centro de la ciudad.

Este grupo tiene la instrucción de cuidar a “quienes participan en la movilización y contribuir a que el mensaje no sea de confrontación”, según subrayó el secretario de Gobierno César Cravioto Romero durante una reunión de trabajo con funcionarias de diversas áreas de la administración.

Durante el encuentro, Cravioto Romero agradeció a las compañeras que asumirán el acompañamiento institucional, remarcando que la movilización del 8 de marzo constituye una jornada donde “las causas de las mujeres se expresan públicamente, como parte de una lucha histórica por el reconocimiento pleno de sus derechos y la igualdad”.

El funcionario reconoció el distintivo rol de quienes integran el grupo y destacó: “Ya es un símbolo portar este chaleco; se han ganado el respeto de quienes marchan en la ciudad. Ver a alguien con el chaleco naranja significa acompañamiento y compromiso con la lucha. Muchas veces se han colocado entre quienes marchan y situaciones complicadas, porque es parte de su labor”.

Gobierno de la CDMX instalará la Base Morelos durante la marcha del 8M

El personal informará a comercios sobre las rutas de las manifestaciones para reducir afectaciones y permitir una mejor organización empresarial. Crédito: Secretaría de Gobierno de la CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la coordinación interinstitucional incluirá la instalación de la Base Morelos, un centro estratégico desde donde se realizará el monitoreo y la coordinación en tiempo real de las acciones previstas para el 8 de marzo. El seguimiento permanente recaerá en el despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo contará además con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, el Instituto de la Juventud, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros órganos.

Entre las principales tareas asignadas están el acompañamiento a personas y colectivos, el fomento del diálogo, la defensa del derecho a la protesta social y la garantía del ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos durante la jornada. El personal desplegado también informará a los establecimientos comerciales localizados en las rutas de la movilización, con el fin de prevenir afectaciones y facilitar la adecuada organización de sus actividades.

La Secretaría de Gobierno recordó que el Día Internacional de la Mujer representa para la administración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, una oportunidad central para “reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y la justicia”.