México y EEUU arrancan el 16 de marzo la primera ronda de revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard dio a conocer que México y Estados Unidos iniciarán una primera ronda de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC. (Crédito: X/@m_ebrard)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dio a conocer que México y Estados Unidos fijaron el 16 de marzo como la fecha del inicio de la revisión para el T-MEC, compartió que la presidenta Claudia Sheinbaum lo instruyó a dar la noticia de manera pública.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el secretario confirmó el acuerdo con el secretario de Comercio estadounidense, Jamieson Lee Greer​: “una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”.

Entre los primeros temas que abordarán se encuentran:

Las reglas de origen.

Incrementar la producción.

Integración de las economías para mejorar la competitividad frente a otras regiones.

La seguridad en las cadenas de suministro.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO). 16/02/2026.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de México (México). México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos (T-MEC), informó Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense Dominique LeBlanc. EFE/Isaac Esquivel

Empresarios también buscan fortalecer diálogo con EEUU

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, encabezó una gira de trabajo en Washington, D.C., donde la prioridad fue establecer un canal directo y permanente con los principales actores políticos y económicos de Estados Unidos.

Durante su estancia de tres días, la delegación empresarial mexicana sostuvo reuniones con funcionarios de los Departamentos de Comercio, Estado, Tesoro y Trabajo, así como con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. También hubo encuentros con miembros del Congreso, líderes empresariales y expertos de influyentes think tanks. El objetivo, según Medina Mora, fue fortalecer el diálogo para preparar el terreno ante la revisión del acuerdo comercial trilateral.

México, pieza central en la economía estadounidense

En estas conversaciones, el CCE expuso que México es actualmente el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses y el destino más importante para 24 industrias clave de ese país. Para 26 estados de la Unión Americana, México representa su primer o segundo socio exportador. Además, el comercio trilateral en América del Norte sostiene más de 13 millones de empleos en Estados Unidos.

Este intercambio no solo genera trabajo al norte de la frontera. Un dato destacado por Medina Mora es que las exportaciones mexicanas incorporan más contenido estadounidense que las de cualquier otro país, lo que significa que ambos mercados se benefician de la integración productiva.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial viajo a Washington, D.C. rumbo a la revisión del T-MEC. (Foto: CCE)

Definen puntos clave rumbo a la revisión del T-MEC

Durante los encuentros en Washington, tanto el CCE como sus contrapartes estadounidenses coincidieron en que la próxima revisión del T-MEC debe centrarse en preservar el arancel cero para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen. Esto incluye aquellos productos sujetos a medidas sectoriales bajo la Sección 232 del Trade Expansion Act.

La dirigencia empresarial mexicana sostiene que la colaboración con autoridades y actores económicos de Estados Unidos es esencial para consolidar a América del Norte como bloque económico. El Consejo Coordinador Empresarial reiteró su compromiso de avanzar en una agenda que fortalezca la competitividad regional y fomente un crecimiento sostenible, de cara a los desafíos que plantea el entorno global.