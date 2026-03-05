Cuauhtémoc Blanco destaca el Día Internacional de la Mujer: “Un espacio de reflexión y reconocimiento”

Cuauhtémoc Blanco participa en Sesión Solemne por el Día Internacional de la Mujer para promover igualdad y justicia en México. Crédito: X/@cuauhtemocb10

Cuauhtémoc Blanco, diputado federal, informó este 4 de marzo que participó en una Sesión Solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, señalando que esa coyuntura se trata de “un espacio de reflexión y reconocimiento a la lucha histórica por la igualdad, los derechos y la justicia para todas.”

En ese mismo tuit, Cuauhtémoc Blanco comunicó la aprobación de dictámenes en el Pleno de la Cámara de Diputados que, aseguró, buscan fortalecer el país por medio de herramientas legales.

Entre las medidas respaldadas se encuentra el reconocimiento oficial a la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras, destinada a impulsar su papel en la economía, y la implementación de sanciones más severas contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado.

Se reconoce oficialmente la Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras para resaltar su rol fundamental en la economía mexicana. Crédito: X/@cuauhtemocb10

Además, Cuauhtémoc Blanco mencionó la aprobación de reformas en la Ley General de Cambio Climático promovidas desde la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, con el objetivo de fortalecer la protección del carbono azul y los ecosistemas costeros.

El diputado destacó la aprobación de normas que demandan mayor responsabilidad en el manejo de los datos personales de los consumidores. Subrayó que “estas reformas no son simbólicas, son herramientas legales para proteger derechos, fortalecer a las familias, cuidar el medio ambiente y cerrar espacios a la impunidad”.

Acusaciones de abuso sexual contra Cuauhtémoc Blanco

La votación sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco evidenció un amplio apoyo de Morena, PVEM y PRI para no retirar el fuero al exfutbolista de inmediato. Crédito: X/@cuauhtemocb10

El 25 de marzo de 2025, en el contexto simbólico del Día Naranja —fecha dedicada a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas—, legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México y PRI aprobaron por mayoría un dictamen que evitó de manera directa el retiro del fuero a Cuauhtémoc Blanco.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados decidió que la Fiscalía General de Justicia de Morelos debía rearmar la carpeta de investigación y formular una nueva solicitud de desafuero.

El caso tiene su origen en la denuncia penal interpuesta en octubre de 2024 por Nidia Fabiola “N”, media hermana del legislador y exgobernador de Morelos, quien lo acusó de intento de violación. Según la acusación, el hecho ocurrió en 2023, cuando Blanco aún ejercía la gubernatura de Morelos y Nidia Fabiola trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por tentativa de violación por su media hermana Nidia Fabiola 'N' ante la Fiscalía de Morelos en octubre de 2024. | Foto: Agencia EFE / José Méndez

La coordinadora de la Fiscalía de Morelos, Diana Flores Segura, fue la funcionaria que formalizó la petición de desafuero ante la Sección Instructora, órgano encabezado por el diputado Hugo Eric Flores, también de Morena.

Al no estar contemplado como orador asignado, Blanco subió de forma inesperada a la tribuna tras la votación y, desde el espacio concedido por la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, defendió su postura:

“Quiero nada más que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy parado ante ustedes y estoy de frente dándoles la cara. Esto fue después de seis meses, la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto ir a la fiscalía… Mi conciencia está muy tranquila”.