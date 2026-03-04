México

Van 279 mexicanos evacuados del Medio Oriente por conflicto bélico, reporta Relaciones Exteriores

La institución reiteró que todas las embajadas de México en la región continúan operando, incluso en situaciones de alerta

Ataques en Medio Oriente. EFE/EPA/ATEF
Ataques en Medio Oriente. EFE/EPA/ATEF SAFADI

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de su cuenta oficial de X, que actualmente 279 personas mexicanas han sido evacuadas de la región de Medio Oriente.

Las salidas se han realizado desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. La mayoría se efectuaron por vía terrestre hacia Egipto, Jordania y Türkiye, naciones que mantienen su espacio aéreo abierto.

Asimismo, la SRE reiteró que todas las embajadas de México en la región continúan operando, incluso en situaciones de alerta. El personal diplomático mantiene contacto permanente con la comunidad mexicana, tanto con residentes como con turistas que permanecen varados en estos países. Hasta el momento, no se han reportado daños a la integridad física de las personas mexicanas evacuadas ni de quienes permanecen en la zona.

Autoridades mexicanas subrayaron la importancia de la comunicación constante con las y los connacionales, así como la disposición de los servicios consulares para atender cualquier situación de emergencia. La institución diplomática aseguró que el monitoreo de la situación continuará y que se prioriza la seguridad de las personas con nacionalidad mexicana en Medio Oriente.

Todas las gestiones para facilitar traslados y brindar asistencia consular seguirán activas mientras persista la situación de alerta en los países afectados.

SRE a través de su
SRE a través de su cuenta oficial de X. (Captura de pantalla)

Canales de comunicación para los mexicanos en Medio Oriente

La dependencia federal, pidió a los ciudadanos que se encuentran en alguna nación del Medio Oriente, tener a la mano las redes sociales, correos electrónicos y los siguientes números telefónicos a los que pueden acudir, en caso de requerir asistencia o protección consular:

  • Embajada en Irán

+989121224463

  • Embajada en Israel

054-316-6717

  • Embajada en Jordania

0778 00 0494

  • Embajada en Qatar

3363 4450

  • Embajada en Arabia Saudita

+966557539374

  • Embajada en Kuwait

+965 9401 6333

  • Embajada en EAU

504 54 0273

  • Embajada en Líbano

03 044 598

  • Oficina de Representación en Palestina

+972 54 447 0095

SENER y CFE afinan plan para contener aumento en energía y petróleo ante conflicto

La Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) preparan un plan para enfrentar el posible incremento en los precios de la electricidad y las gasolinas, provocado por el conflicto en Medio Oriente. Las autoridades reconocen que la situación internacional puede impactar los costos de los energéticos en México, por lo que analizan medidas para mitigar sus efectos en la economía nacional y en los hogares.

Ambas dependencias trabajan en conjunto para la evaluación de alternativas que permitan garantizar el abasto de los suministros, así como contener aumentos abruptos en los precios. Entre las acciones previstas se encuentra la identificación de fuentes de energía alternativas y el fortalecimiento de la infraestructura energética.

