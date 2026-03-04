México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 3 de marzo

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Guardar
Consulta el precio de este
Consulta el precio de este día. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 70.32 dólares por barril este martes 3 de marzo, de acuerdo con los datos actualizados todos los días en la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoy

Más Noticias

Sigue la disputa por la reforma electoral: Reginaldo Sandoval se burla de Arturo Zaldívar y asegura que “no tiene calidad moral”

El diputado del PT aseguró que su bancada sigue sin fijar una postura definitiva sobre la iniciativa que impulsa la presidenta de México

Sigue la disputa por la

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Los tres servidores públicos realizaban funciones al frente del ayuntamiento de Amacuzac

Operativo Enjambre en Morelos: capturan

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

El actor de origen español aseguró que su estacia en “La Casa de los Famosos México” hubiera sido más exitosa sin la presencia de la presentadora de “Venga la Alegría”

Ferka asegura estar decepcionada de

Pensión Bienestar 2026: los siguientes beneficiarios cobrarán su pago el 4 de marzo

El esquema de dispersión busca garantizar que personas de la tercera edad reciban el apoyo de 6 mil 400 pesos de acuerdo a su apellido

Pensión Bienestar 2026: los siguientes

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

El equipo de Benjamín Gil triunfó en su debut en Scottsdale gracias a las destacadas actuaciones de Rowdy Téllez y Alejandro Osuna

México vence a los Diandmondbacks
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo Enjambre en Morelos: capturan

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Aseguran en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers,

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers, insinúa que Eugenio Derbez le robó la idea de La Familia P. Luche

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

Yuri revela que no fue amiga de Carmen Salinas, pero la defiende de rumores sobre rituales esotéricos

Laura Flores explica qué es la blefaroplastia, cirugía de párpados a la que me sometió

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

DEPORTES

El mensaje que Paco Chacón

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte