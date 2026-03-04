Niños discutieron en partido de futbol y uno le disparó a otro de 12 años en Jalisco

Un niño sostiene un arma de juguete para canjearla por otro durante la campaña "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, México. 10 de enero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

Un niño de 12 años resultó herido por un disparo de arma de fuego presuntamente accionado por otro menor en una cancha deportiva ubicada en la colonia Fovissste Miravalle, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. El incidente ocurrió la tarde del martes 3 de marzo, cuando un grupo de menores se encontraba jugando fútbol en el espacio conocido como “Tablitas”, en los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque.

La agresión surgió tras una disputa infantil que escaló de manera inesperada. De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto inició cuando uno de los menores intentó integrarse al partido de fútbol, pero fue excluido por sus compañeros. La negativa desencadenó una respuesta violenta: el niño excluido habría extraído un arma de fuego de entre sus prendas y disparó, impactando el brazo izquierdo de la víctima. Este hecho encendió la preocupación entre los habitantes de la zona, quienes se preguntan cómo un menor pudo acceder y portar un arma letal en un espacio público.

La tía del menor lesionado actuó con rapidez al trasladarlo en vehículo propio a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el cruce de Gobernador Curiel y avenida De la Pintura, en la ciudad de Guadalajara. Personal médico recibió al niño y le brindó atención especializada. Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al hospital para recabar información y comenzar las indagatorias.

Vecinos de la colonia Miravalle manifestaron inquietud tras lo ocurrido. Señalaron que las canchas donde se registró el ataque suelen reunir a grupos de jóvenes para practicar fútbol y básquetbol. La presencia de un arma de fuego en manos de un menor y el uso de la misma en un entorno recreativo han provocado cuestionamientos sobre la responsabilidad de los adultos y la seguridad en los espacios públicos.

El arma que un niño de 12 años accionó su arma (Foto: Cuartoscuro)

El agresor, también menor de edad y vecino de la zona, huyó del lugar tras el disparo y hasta el cierre de esta edición no se dispone de información sobre su localización. Las autoridades municipales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, determinar cómo llegó el arma a manos del niño y deslindar responsabilidades. Se desconoce si el menor actuó bajo la supervisión de algún adulto o si el arma pertenecía a algún familiar.

La policía de Tlaquepaque y los servicios de emergencia respondieron al llamado realizado por los vecinos, quienes reportaron el hecho a los números de emergencia. Tras la movilización, paramédicos brindaron atención prehospitalaria al menor antes de su traslado para valoración médica. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar datos que ayuden a ubicar al presunto agresor.

El caso ha generado un debate en la comunidad jalisciense sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en áreas públicas y atender las problemáticas sociales que afectan a la niñez y adolescencia. En las últimas semanas, la región ha sido escenario de diversos episodios violentos, lo que contribuye a una sensación de vulnerabilidad en la población local.

Hasta el momento, el estado de salud del menor hospitalizado no ha sido informado oficialmente por las autoridades. La prioridad de la investigación es determinar la procedencia del arma y la cadena de custodia que terminó por colocarla en manos de un niño. El hecho ha motivado a los vecinos a pedir acciones concretas para evitar que se repitan situaciones similares y garantizar la seguridad en los espacios comunitarios.

Datos clave:

Un niño de 12 años fue herido de bala por otro menor tras un conflicto en una cancha pública de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Las autoridades investigan cómo el agresor, también menor, obtuvo el arma y lograron iniciar la movilización policial, aunque el responsable permanece prófugo.

El caso ha provocado inquietud entre los habitantes por la facilidad de acceso a armas y la seguridad en espacios destinados al esparcimiento infantil.