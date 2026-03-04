México

Metrobús hoy 4 de marzo: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Salida de la estación Buenavista.
Salida de la estación Buenavista. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo:

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy miércoles 04 de febrero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 4 de marzo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 4 de marzo

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo está la calidad del

Pudín de chía con nueces: cómo ayuda en el desayuno a mejorar el tránsito intestinal

La combinación de estas semillas contribuye al control del colesterol por su aporte de ácidos grasos saludables y compuestos bioactivos

Pudín de chía con nueces:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido de México con apoyo del CJNG

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

“El Chuta”: el capo buscado por EEUU que juró lealtad a Los Chapitos en corridos y los traicionó con “El Chapo Isidro”

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

Pudín de chía con nueces:

Pudín de chía con nueces: cómo ayuda en el desayuno a mejorar el tránsito intestinal

Aseguran que Pepe Aguilar estaría presionando a Nodal para que su padre deje de ser su mánager

Ángela Aguilar y Nodal muestran su apoyo a Kunno mientras presumen romántica cena

Quiénes han sido los ex novios de Emma Watson, la actriz que ahora sería pareja de Gonzalo Hevia

De Tania Ruiz a Emma Watson: las famosas que han sido vinculadas con la familia Baillères

DEPORTES

Torre Latinoamericana se ilumina por

Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva