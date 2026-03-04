Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de marzo: L4 del MB sin servicio en varias estaciones

Se recomienda a los usuarios buscar alternativas viales para evitar retrasos en el trayecto.
Las Líneas 3, 8 y 12 registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en accesos y andenes para regular el ingreso y mejorar el flujo de personas usuarias.
Comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de…
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 4 de marzo de 2026.