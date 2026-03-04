México

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de marzo: L4 del MB sin servicio en varias estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

15:41 hsHoy

Metrobús CDMX

Se recomienda a los usuarios buscar alternativas viales para evitar retrasos en el trayecto.

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
15:38 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
13:29 hsHoy

Metro CDMX

Las Líneas 3, 8 y 12 registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en accesos y andenes para regular el ingreso y mejorar el flujo de personas usuarias.

12:48 hsHoy

Metro CDMX

Comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de…

12:48 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús hoy 4 de marzo: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:20 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 4 de marzo de 2026.

