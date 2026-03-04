Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de marzo: L4 del MB sin servicio en varias estaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 4 de marzo de 2026.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de…

Comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B .

Las Líneas 3, 8 y 12 registran alta afluencia; se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en accesos y andenes para regular el ingreso y mejorar el flujo de personas usuarias.

Se recomienda a los usuarios buscar alternativas viales para evitar retrasos en el trayecto.

