México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: afectada circulación de Dr. Lavista, col. Doctores

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

16:06 hsHoy

Afectada la circulación de Dr. Lavista entre Av. Niños Héroes y Dr. Jiménez, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Alternativa vial: Dr. Río de la Loza, Dr. Navarro y Eje 2A Sur.

15:47 hsHoy

Anuncian cierre de la autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco - Santa Martha en estas fechas

La Línea 11 del Trolebús aún está en obras pese a que ya está operando, siguen en construcción tres estaciones faltantes

Anuncian cierre de la autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco - Santa Martha en estas fechas (Cuartoscuro)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la autopista México - Puebla sufrirá afectaciones a su circulación, por lo que cerrarán algunos carriles con motivo de las obras que se están realizando en el Trolebús Chalco - Santa Martha.

Leer la nota completa
14:56 hsHoy

Avance lento sobre Av. San Antonio de Augusto Rodin hacia Río Becerra.

14:32 hsHoy

Se reportó lento avance en Avenida Insurgentes de Av. San Fernando hacia Av. Universidad.

Tráfico Insurgentes Sur CDMX
Tráfico Insurgentes Sur CDMX (@OVIALCDMX/X)
13:26 hsHoy

Presencia de manifestantes en Gustavo E. Campa a la altura de Macedonio Alcalá, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, se prevé realicen marcha.

Alternativa vial: Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy.

12:56 hsHoy

Para tomar en cuenta, se espera concentración de manifestantes a las 07:30 horas, en Bahía de San Hipólito no. 22, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:48 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Tráfico CDMX avenida Marina Nacional
Tráfico CDMX avenida Marina Nacional

Temas Relacionados

ManifestacionesBloqueoAccidentes VialesCDMXEdomexmexico-noticias

