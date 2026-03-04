Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: afectada circulación de Dr. Lavista, col. Doctores

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Para tomar en cuenta, se espera concentración de manifestantes a las 07:30 horas, en Bahía de San Hipólito no. 22, colonia Verónica Anzures , alcaldía Miguel Hidalgo .

Presencia de manifestantes en Gustavo E. Campa a la altura de Macedonio Alcalá, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón , se prevé realicen marcha.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la autopista México - Puebla sufrirá afectaciones a su circulación, por lo que cerrarán algunos carriles con motivo de las obras que se están realizando en el Trolebús Chalco - Santa Martha .

Afectada la circulación de Dr. Lavista entre Av. Niños Héroes y Dr. Jiménez, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc , por manifestantes.

