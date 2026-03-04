Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: afectada circulación de Dr. Lavista, col. Doctores

Afectada la circulación de Dr. Lavista entre Av. Niños Héroes y Dr. Jiménez, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
Alternativa vial: Dr. Río de la Loza, Dr. Navarro y Eje 2A Sur.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la autopista México - Puebla sufrirá afectaciones a su circulación, por lo que cerrarán algunos carriles con motivo de las obras que se están realizando en el Trolebús Chalco - Santa Martha.
Avance lento sobre Av. San Antonio de Augusto Rodin hacia Río Becerra.
Se reportó lento avance en Avenida Insurgentes de Av. San Fernando hacia Av. Universidad.
Presencia de manifestantes en Gustavo E. Campa a la altura de Macedonio Alcalá, col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, se prevé realicen marcha.
Alternativa vial: Barranca del Muerto y Ernesto Elorduy.
Para tomar en cuenta, se espera concentración de manifestantes a las 07:30 horas, en Bahía de San Hipólito no. 22, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
