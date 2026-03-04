México

Clima en Cancún: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 4 de marzo, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Cancún.

El clima para este miércoles en Cancún alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 32%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 43%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 37 kilómetros por hora en el día y los 35 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede elevarse hasta los 35 grados durante el verano.

A pesar de que el clima es muy parecido durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más abundantes en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza:

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 4 de marzo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Bahía

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 4 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima hoy en México: temperaturas
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR logra sentencia de más

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Shakira manda mensaje de despedida

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, supuesto ex de Belinda, sorprenden al aparecer juntos

DEPORTES

Murió Rafael del Castillo, ex

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas