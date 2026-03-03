México

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 2 de marzo

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este lunes 2 de marzo, compartidos por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

06, 10, 11, 14 y 22

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

01, 04, 13, 23 y 27

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna entregará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Spring Break 2026 en México: EEUU emite alerta de seguridad por riesgos para turistas

El aviso consular incluyó recomendaciones sobre riesgos de violencia, delitos graves y emergencias médicas

Spring Break 2026 en México:

Cierran otro icónico Sanborns en CDMX

En 2024 varias sucursales históricas en el Centro Histórico dijeron adiós para siempre

Cierran otro icónico Sanborns en

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Profesora pide a sus alumnos pasar lista con frases mexicanas y se viraliza

La dinámica dividió opiniones porque algunos no quisieron participar

Profesora pide a sus alumnos

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 2 al viernes 6 de marzo

Este lunes 2 de marzo arrancaron los pagos de este programa social para todas las beneficiarias de 60 a 64 años de edad

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ernestina Godoy designó a 11

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar afirma que ya

Emiliano Aguilar afirma que ya sabía de los supuestos rituales hechos por Carmen Salinas con menores: “Puras verdades”

No sólo Shakira: este concierto reunió a miles al mismo tiempo y a pocos metros del Zócalo de la CDMX

Lalo Salazar contradice a Laura Flores y niega haberla cortado repentinamente: “Estuvimos de acuerdo”

‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ se reencuentran a 14 años de La Familia P. Luche

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

DEPORTES

Por qué Julio César Chávez

Por qué Julio César Chávez quería que detuvieran la pelea de Vaquero Navarrete contra el “Sugar” Núñez

Tato Noriega reacciona al despido de Domènec Torrent y los resultados con Rayados: “Somos todos culpables”

André Jardine revela cuál es su mayor sueño como entrenador: ¿Se va del club América?

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics