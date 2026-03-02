México

Shakira en el Zócalo: esto hacer si te roban el celular en el concierto

El esperado espectáculo de Shakira en el corazón de la Ciudad de México incluye recomendaciones clave para no perder la fiesta ni el teléfono ante posibles robos en medio de la multitud

Los asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo deben actuar rápido ante el robo de un celular durante el evento.

Durante el concierto de Shakira este 1 de marzo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, los asistentes que sufran el robo de su celular deben actuar con rapidez para intentar recuperarlo y evitar el uso indebido de su información.

Si el incidente se detecta dentro del evento, es fundamental buscar de inmediato a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, responsables de los operativos de vigilancia.

En caso de que la policía haya detenido a personas por robo de dispositivos móviles en el lugar, las víctimas pueden intentar identificar su equipo sustraído en ese momento.

Bloquear la línea es una medida prioritaria cuando no se logra recuperar el teléfono ni en el evento ni en el Ministerio Público. Se debe contactar a la operadora telefónica, proporcionar el número, el nombre y la dirección, así como el código IMEI, compuesto por 15 dígitos únicos para cada dispositivo, con el fin de impedir que terceros utilicen tanto la línea como el aparato.

También es clave informar a la entidad bancaria para bloquear las aplicaciones de banca móvil e impedir el acceso a información personal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana supervisarán el concierto y brindarán apoyo en caso de robos en el Zócalo (Infobae México)

Para formalizar la denuncia, las personas afectadas pueden acudir a cualquiera de las agencias del Ministerio Público más cercanas al Zócalo. Es importante mencionar que, en caso de que en los ministerios se encuentren personas detenidas por robo de celulares, podría ser posible recuperar tu dispositivo en ese momento.

  • CUH-4 en República de Paraguay esquina República de Brasil
  • CUH-6 en Juárez 60, CUH-8 en Chimalpopoca 100
  • VC-1 en San Ciprián esquina General Anaya

Todas localizadas en la alcaldía Cuauhtémoc o en Venustiano Carranza. Quienes compran un teléfono nuevo o de segunda mano deben activar su IMEI marcando #06# para recibir los 15 dígitos que identifican su dispositivo y mantener este dato siempre disponible.

Shakira en el corazón de la CDMX

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas. El acceso será libre y se espera una asistencia multitudinaria, con pantallas gigantes instaladas en puntos estratégicos del Centro Histórico como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, para quienes no puedan acceder directamente a la plancha del Zócalo.

Las víctimas pueden identificar su celular robado si la SSC logra detener a los presuntos responsables durante el operativo (CUARTOSCURO)

El evento forma parte del tour “Las Mujeres Ya No Lloran” y servirá como cierre a la gira de la cantante por México. La presentación fue confirmada tanto por Shakira como por autoridades de la Ciudad de México. El concierto también será transmitido en vivo a través de las redes sociales de la artista y de la Secretaría de Cultura capitalina.

Shakira ya se había presentado en el Zócalo en 2007, donde reunió a más de 210 mil personas. Para esta nueva fecha, se espera una convocatoria similar o mayor, considerando el éxito de ventas de sus recientes conciertos en recintos cerrados del país.

El espectáculo cuenta con el patrocinio de Grupo Modelo y la producción de OCESA. No se requiere boleto para asistir, pero se recomienda llegar con anticipación debido a la alta afluencia esperada.

