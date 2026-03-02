Clara Brugada manda mensaje a Shakira previo a su concierto en el Zócalo CDMX: “Esta ciudad te quiere mucho”

Minutos antes del inicio del concierto de Shakira en el Zócalo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mandó un mensaje de reconocida colombiana por presentarse en el escenario de la capital en el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Fue por medio de redes sociales que Clara Brugada dirigió un mensaje a la intérprete de Las de la intuición destacando la importancia de este espacio como escenario de grandes eventos culturales. La mandataria señaló que el Zócalo estaba a punto de llenarse y convocó a la ciudadanía a asistir al concierto, resaltando el ambiente festivo y la expectativa generada en torno a la presentación de la artista colombiana.

“¡Hola! Amigas y amigos, estamos en el Zócalo. Está a punto de llenarse el Zócalo. Ven a ver... Esperando el gran concierto de Shakira. El día de hoy, al igual que muchos otros días, este Zócalo es escenario de grandes eventos culturales", expresó la mandataria.

En su intervención, Brugada agradeció a Grupo Modelo por haber facilitado la realización del evento como parte de la celebración por los cien años de la empresa en la Ciudad de México. Subrayó que la capital del país es reconocida por ser una ciudad que disfruta de los derechos culturales, derechos y libertades que se reflejan en la posibilidad de acceder a espectáculos y actividades de alcance internacional.

“Quiero agradecer al Grupo Modelo porque nos dio este regalo por sus cien años de trabajo en la Ciudad de México. Pero quiero recordarles también que la Ciudad de México es una ciudad que disfruta de los derechos culturales, que es una ciudad de derechos y libertades”, compartió.

Brugada recordó que en el Zócalo se han presentado figuras y agrupaciones de renombre como Manu Chao, Paul McCartney, Lila Downs, Los Fabulosos Cadillacs, Rosalía y Silvio Rodríguez, entre otros. Hizo énfasis en que, desde la llegada de gobiernos democráticos, el derecho a la cultura y la oportunidad de presenciar eventos nacionales e internacionales en este espacio son accesibles para todos los habitantes.

“Y aquí, en este Zócalo, se han presentado eventos de talla internacional como Manu Chao, Paul McCartney, Lila Downs, Los Fabulosos Cadillacs, Rosalía, Silvio Rodríguez y muchos más. Desde que hay gobiernos democráticos en la ciudad, el derecho a la cultura, el derecho a acceder a este tipo de eventos y espectáculos internacionales y nacionales es de acceso directo. Hoy los jóvenes de esta ciudad pueden venir a su Zócalo y disfrutar grandes eventos culturales de talla nacional o internacional. Zócalo democrático, Zócalo cultural. Bienvenida, Shakira. Esta ciudad te quiere mucho“, finalizó Clara Brugada.