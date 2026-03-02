México

Clara Brugada manda mensaje a Shakira previo a su concierto en el Zócalo CDMX: “Esta ciudad te quiere mucho”

La mandataria capitalina enalteció la presentación de la artista colombiana tras su exitoso paso por México

Guardar
Clara Brugada manda mensaje a
Clara Brugada manda mensaje a Shakira previo a su concierto en el Zócalo CDMX: “Esta ciudad te quiere mucho”

Minutos antes del inicio del concierto de Shakira en el Zócalo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mandó un mensaje de reconocida colombiana por presentarse en el escenario de la capital en el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Fue por medio de redes sociales que Clara Brugada dirigió un mensaje a la intérprete de Las de la intuición destacando la importancia de este espacio como escenario de grandes eventos culturales. La mandataria señaló que el Zócalo estaba a punto de llenarse y convocó a la ciudadanía a asistir al concierto, resaltando el ambiente festivo y la expectativa generada en torno a la presentación de la artista colombiana.

“¡Hola! Amigas y amigos, estamos en el Zócalo. Está a punto de llenarse el Zócalo. Ven a ver... Esperando el gran concierto de Shakira. El día de hoy, al igual que muchos otros días, este Zócalo es escenario de grandes eventos culturales", expresó la mandataria.

Clara Brugada mandó un mensaje de agradecimiento a Shakira por su presentación gratuita en el Zócalo de la CDMX (X/ @ClaraBrugadaM)

Clara Brugada agradece a Shakira por su presentación en el Zócalo CDMX

En su intervención, Brugada agradeció a Grupo Modelo por haber facilitado la realización del evento como parte de la celebración por los cien años de la empresa en la Ciudad de México. Subrayó que la capital del país es reconocida por ser una ciudad que disfruta de los derechos culturales, derechos y libertades que se reflejan en la posibilidad de acceder a espectáculos y actividades de alcance internacional.

“Quiero agradecer al Grupo Modelo porque nos dio este regalo por sus cien años de trabajo en la Ciudad de México. Pero quiero recordarles también que la Ciudad de México es una ciudad que disfruta de los derechos culturales, que es una ciudad de derechos y libertades”, compartió.

Brugada recordó que en el Zócalo se han presentado figuras y agrupaciones de renombre como Manu Chao, Paul McCartney, Lila Downs, Los Fabulosos Cadillacs, Rosalía y Silvio Rodríguez, entre otros. Hizo énfasis en que, desde la llegada de gobiernos democráticos, el derecho a la cultura y la oportunidad de presenciar eventos nacionales e internacionales en este espacio son accesibles para todos los habitantes.

“Y aquí, en este Zócalo, se han presentado eventos de talla internacional como Manu Chao, Paul McCartney, Lila Downs, Los Fabulosos Cadillacs, Rosalía, Silvio Rodríguez y muchos más. Desde que hay gobiernos democráticos en la ciudad, el derecho a la cultura, el derecho a acceder a este tipo de eventos y espectáculos internacionales y nacionales es de acceso directo. Hoy los jóvenes de esta ciudad pueden venir a su Zócalo y disfrutar grandes eventos culturales de talla nacional o internacional. Zócalo democrático, Zócalo cultural. Bienvenida, Shakira. Esta ciudad te quiere mucho“, finalizó Clara Brugada.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXShakiramexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a dos hombres por ataque armado contra policías que dejó un agente muerto en Zapopan, Jalisco

Los sujetos accionaron armas de fuego en contra de los agentes

Sentencian a dos hombres por

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 2 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y

¿Cuál es la temperatura promedio en Cancún?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cuál es la temperatura promedio

Conoce el clima de este día en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este

Clima en Acapulco de Juárez: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fueron vinculados a proceso “El

Fueron vinculados a proceso “El Kaoz” y Alan “N”, ambos involucrados en el asesinato del Carlos Manzo

Caen seis presuntos integrantes del CJNG en Chiapas con armas largas

Detuvieron a un hombre que transportaba 15 kilos de metanfetamina en Naucalpan, Edomex

La lucha tras la muerte de El Mencho también se libra con algoritmos en Internet, señala OCCRP

Vinculan a proceso a escoltas de “El Mencho” detenidos durante operativo en Tapalpa, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: esto

Shakira en el Zócalo: esto hacer si te roban el celular en el concierto

De Egipto al Zócalo de la CDMX: los conciertos más masivos de Shakira

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: inicia el concierto de la ‘Loba’

Estrés en La Granja VIP provocó a Lola Cortés nueva cirugía por cáncer, le retiraron prótesis: “Soy planita”

Erik Rubín llora la muerte de querido amigo: “Te amo gordito”

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027