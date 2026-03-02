México

Ciudad De México: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días los precios de las gasolinas en México

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el precio de la gasolina, debido al impacto que su valor tiene en la economía.

Dicha inquietud es aún mayor cuando el precio de la gasolina y el diésel depende de múltiples factores y cambia todos los días.

Por ello es importante estar informados, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados de las gasolinas por estados y ciudades. Aquí están los de este 2 de marzo en Ciudad de México.

Ciudad de México: el precio de la gasolina hoy

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.376 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 25.891 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 25.992 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Cuartoscuro)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Ciudad De México

Más Noticias

Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 2 de marzo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Cuál es el precio de

Quién fue Enrique del Moral, el arquitecto detrás de los vitrales de colores en el Metro de la CDMX

El retiro de los vitrales en Viaducto reavivó el debate sobre la conservación de elementos arquitectónicos históricos creados por figuras como Enrique del Moral

Quién fue Enrique del Moral,

Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 2 de marzo

El cine de Aki Kaurismäki llega a la Cineteca Nacional: programación, fechas y películas

La retrospectiva dedicada al director finlandés Cineteca Nacional reúne 18 largometrajes esenciales de su filmografía, con funciones del 3 al 22 de marzo y una extensión especial en la Cineteca Chapultepec

El cine de Aki Kaurismäki

Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

El reacomodo interno y la incertidumbre por la sucesión marcan una semana decisiva para la organización criminal

Detenciones, narconómina y la causa
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y el mercurio: la

CJNG y el mercurio: la red de minería ilegal que envenena la Amazonía desde Querétaro

Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

“El Mochaorejas” e hijo de Pablo Escobar seguirán pasos de Sandra Ávila Beltrán: alistan demandas por uso de imagen

Coronas en forma de gallo y resguardo militar: qué se sabe del funeral de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El cine de Aki Kaurismäki

El cine de Aki Kaurismäki llega a la Cineteca Nacional: programación, fechas y películas

El emotivo adiós de Shakira en CDMX: un aullido histórico en el Zócalo capitalino

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026: la colombiana ofreció un recorrido por su carrera musical

Fotos de Shakira en el Zócalo: así se vivió el concierto de la colombiana en CDMX

Shakira en el Zócalo 2026: setlist completo del histórico concierto en CDMX

DEPORTES

A un mes de la

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027